Допомогти Тетяні Літус: благодійний аукціон в Ужгороді і не тільки

Таню добре знають в Ужгороді як чудову керамістку і добру життєрадісну людину. Її вироби – посуд, біжутерія, сувеніри – прикрашають не одну оселю і несуть позитивну енергетику їхнім власникам. Часто дівчина влаштовувала майстер-класи, на яких навчала дітей та дорослих мистецтву гончарства.

Але 4 роки тому Тетяна відчула біль у нозі. Після тривалих обстежень лікарі поставили страшний діагноз – лімфосаркома кістки. Цього року стан погіршився і ногу довелося ампутувати.

Електронний протез, який би допоміг 23-річній дівчині повернути змогу рухатися, коштує від 40 до 140 тисяч євро. Таких грошей у родині немає, тож Таня у соціальних мережах звернулася по допомогу. Її мрія – знову ходити і вести активне життя.

На біду майстрині відгукнулося багато небайдужих людей. Друзі, колеги, художники, письменники влаштовують онлайн-продажі своїх виробів та надсилаючи кошти Тані.

Нещодавно на підтримку Тетяни Літус відбувся великий аукціон, який організували народний депутат Роберт Горват, політик Володимир Чубірко та голова Закарпатської спілки художників України Борис Кузьма. Лотами слугували картини 22 художників-учасників міжнародного пленеру «Кострино». Деякі митці та відомий кондитер Валентин Штефаньо також надали свої роботи для доброї справи.

Гостями аукціону були відомі в краї бізнесмени, політики, лікарі, представники дипломатичних установ. У результаті вдалося зібрати майже 170 тис. грн., які того ж вечора передали Тетяні Літус та її чоловіку. Однак для того, щоб втілити мрію дівчини і придбати протез, наявної суми все ще недостатньо.

Приєднатися і допомогти Тетяні можна, надіславши кошти на картку: 4149 6054 6637 2281 (на ім’я Мачехін Вадим).

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Євген Бочок