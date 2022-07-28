Мала сцена драмтеатру на реконструкції: нове світло, звук та мультикультурний фестиваль у майбутньому

В Закарпатському облмуздрамтеатрі триває реконструкція Малої сцени, оновлення звукової та освітлювальної сценічної техніки. Робота проводиться у рамках транскордонної співпраці з Румунією, де повністю оновлюється сцена Північного театру м. Сату-Маре, — розповіли на брифінгу в драмтеатрі. Проєкт стартував 11 серпня 2020 року, закінчити роботи мають до 10 лютого 2023 року.

Проєктний менеджер Йосип Міні пояснив, що над проєктом працює три команди: муніципалітет румунського міста Сату-Маре (головний партнер), а також виконавчий комітет Ужгородської міської ради та Закарпатський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

— З початком воєнних дій казначейство заблокувало майже всі видатки, які може здійснювати міська рада, — сказав Василь Пинзеник, заступник міського голови м. Ужгород, — але з нещодавнього часу змінами до постанови Кабміну ці питання були врегульовано: дозволяються видатки на міжнародні, транскордонні та грантові проєкти. Нещодавно на сесії міськради було виділено кошти, щоб повністю закрити питання співфінансування проєкту.

Мала сцена: Гра на малій сцені – це інший контекст, підходи і техніка

Через війну робота над реставрацією затягнулася. Проте до війни ще закупили всю необхідну світло- та звукову техніку європейського рівня. За словами директора театру Василя Марюхнича, ремонт та інсталювання обладнання — це тільки перша частина проєкту.

— Наступна — купівля транспорту та сценічних костюмів, — сказав він. — До речі, два транспортні засоби, які були на балансі театру, ми віддали на потреби ЗСУ. Тому купівля нового допоможе у виїздах акторів на гастролі. Третій етап проекту — проведення мультикультурного фестивалю театральних колективів із сусідніх країн. Загалом фінансова частка, виділена на проект складає 365 400 євро.

Varosh

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