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Новини

Театр із Маріуполя презентує прем’єру вистави про Стуса в Ужгороді

11 Липня 2022 122

Донецький обласний академічний драматичний театр, будівлю якого було знищено російською бомбою 16 березня в Маріуполі, відновив свою роботу в Ужгороді.
Колектив театру зібрав свої творчі сили та 16 липня випускає свою першу прем’єру у постановці режисера – заслуженої артистки України Людмили Колосович. Актори гратимуть п’єсу про життя і долю Василя Стуса в алюзіях та аналогіях “Крик нації”.

“Крик нації” — це голос кожної творчої одиниці Донецького драмтеатру, який зливається в єдиний крик нації, — анонсує театр виставу. — Це про спіраль історії, про впізнання ситуацій та подій крізь десятиліття. «Крик нації» – це наш сьогоднішній день в усій його абсурдності”.

Mariupol Theate
— Ми — театр-студія, де всі роблять все, — розповіла вона. —  Нас приїхало 13 чоловік і не вистачає деяких служб тому за реквізит відповідають всі, і всі ми організовуємося, все вчасно робимо. Все іде по любові.Людмила Колосович сказала, що прем’єру очікує і вона, і всі актори з великим хвилюванням.Прем’єра відбудеться на сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру о 18:00.

Varosh

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