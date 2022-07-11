Театр із Маріуполя презентує прем’єру вистави про Стуса в Ужгороді

Донецький обласний академічний драматичний театр, будівлю якого було знищено російською бомбою 16 березня в Маріуполі, відновив свою роботу в Ужгороді.

Колектив театру зібрав свої творчі сили та 16 липня випускає свою першу прем’єру у постановці режисера – заслуженої артистки України Людмили Колосович. Актори гратимуть п’єсу про життя і долю Василя Стуса в алюзіях та аналогіях “Крик нації”.

“Крик нації” — це голос кожної творчої одиниці Донецького драмтеатру, який зливається в єдиний крик нації, — анонсує театр виставу. — Це про спіраль історії, про впізнання ситуацій та подій крізь десятиліття. «Крик нації» – це наш сьогоднішній день в усій його абсурдності”.