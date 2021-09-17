В Ужгороді відкрили перший в Західній Україні центр Дія.Бізнес. Пояснюємо, для чого

15 вересня в Ужгороді відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. Він перший в Західній Україні. Розташований на першому поверсі в головному корпусі Ужгородського національного університету (БАМ). Площа – 44 кв. м, відтак наразі найменший в Україні.

Тут підприємці зможуть отримувати безкоштовний консалтинг, проводити власні події, тестувати продукцію.

Дія.Бізнес – це масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва. Його втілює Міністерство цифрової трансформації України.

Проєкт має дві складові: онлайн-платформу для підприємців Дія.Бізнес і мережу центрів підтримки підприємців. Власне, такий і відкрили в Ужгороді. У таких центрах підприємці отримують консультаційну підтримку з питань маркетингу, продажів, оподаткування, юридичних питань.

Ужгородці можуть відвідати освітні заходи на тему бізнесу, орендувати простір для проведення своїх заходів, протестувати свій продукт на спеціальній pop-up-локації.

В Ужгороді Дія.Бізнес відкрили за підтримки USAID, Nokia, Закарпатської ОДА, Закарпатської облради та Ужгородського національного університету.

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США: Такий центр, як Дія.Бізнес, є дуже важливим для того, щоб із користю використовувати креативність, і особливо допомогти молоді – створювати свій власний бізнес.

Євген Баличев, генеральний директор Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна, заявив, що Nokia підтримує проєкт Дія.Бізнес, який створює відкрите підприємницьке середовище в Україні, сприяє інноваціям та новим бізнес-моделям у всіх сегментах, зокрема, телекомунікації.

Євген Баличев: Nokia тісно співпрацюватиме з центром в Ужгороді для просування інновацій серед студентів –майбутніх експертів телекомунікаційної галузі в Україні.

Дія.Бізнес є корисною для підприємців. За словами Валерії Іонан, заступниці Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції, на порталі доступно понад 65 безкоштовних консультацій із різних напрямків, як-от як “створити бізнес-план”, що таке “маркетингова стратегія”, як “побудувати системний експорт”, “як знайти партнера для спільного бізнесу”, “як почати бізнес із Amazon” та інші.

Платформа вже перекладена англійською.



Валерія Іонан: Ми сподіваємося, що це дасть ще більшу можливість експатам та підприємцям із інших країн починати бізнес в Україні.

Сервіс “Дія” – це цифрова держава у смартфоні.

Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі: Ми хочемо побудувати найзручнішу державу (мається на увазі, цифрову, – ред.) в світі, де людям просто і зрозуміло займатися своїми справами: чи то вести бізнес, чи то отримувати державні послуги, чи то користуватися будь-яким видом підтримки з боку держави. І, власне, будуючи державу, як сервіс, звісно, ми не можемо зосереджуватися виключно на послугах чи документах, а напрямки розвитку і підтримки бізнесу є для нас пріоритетними.

З Дія.Бізнес багато процесів полегшуються. Як каже Мстислав, якщо раніше при офлайн-відкритті малого підприємства на спрощеній системі оподаткування, треба було заповнити 58 полів, то тепер на порталі Дія, аби подати заяву для реєстрації бізнесу, треба заповнити лише 10 полів.



Мстислав Банік: Загалом Міністерство цифрової трансформації у своїх цілях великі надії покладає саме на розвиток підприємництва. На порталі Дія можна автоматично відкрити ФОП і буквально за 2,5 секунди ваше молоде підприємство буде зареєстроване вже без жодної участі чиновника.

Так само за лічені секунди можна подати декларацію, сплатити податки тощо.

Мстислав: На Закарпатті, за час існування порталу Дія, було відкрито понад 3000 ФОП. І це дуже класний індикатор, із урахуванням того, що це відбувалося в період карантину.

Varosh