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Новини

В Ужгороді відкрили перший в Західній Україні центр Дія.Бізнес. Пояснюємо, для чого

17 Вересня 2021 161

15 вересня в Ужгороді відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. Він перший в Західній Україні. Розташований на першому поверсі в головному корпусі Ужгородського національного університету (БАМ). Площа – 44 кв. м, відтак наразі найменший в Україні. 

Тут підприємці зможуть отримувати безкоштовний консалтинг, проводити власні події, тестувати продукцію.

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Дія.Бізнес – це масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва. Його втілює Міністерство цифрової трансформації України.

Проєкт має дві складові: онлайн-платформу для підприємців Дія.Бізнес і мережу центрів підтримки підприємців. Власне, такий і відкрили в Ужгороді. У таких центрах підприємці отримують консультаційну підтримку з питань маркетингу, продажів, оподаткування, юридичних питань.

Ужгородці можуть відвідати освітні заходи на тему бізнесу, орендувати простір для проведення своїх заходів, протестувати свій продукт на спеціальній pop-up-локації.

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В Ужгороді Дія.Бізнес відкрили за підтримки USAID, Nokia, Закарпатської ОДА, Закарпатської облради та Ужгородського національного університету.

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах СШАТакий центр, як Дія.Бізнес, є дуже важливим для того, щоб із користю використовувати креативність, і особливо допомогти молоді – створювати свій власний бізнес.

Євген Баличев, генеральний директор Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна, заявив, що Nokia підтримує проєкт Дія.Бізнес, який створює відкрите підприємницьке середовище в Україні, сприяє інноваціям та новим бізнес-моделям у всіх сегментах, зокрема, телекомунікації.

Євген БаличевNokia тісно співпрацюватиме з центром в Ужгороді для просування інновацій серед студентів –майбутніх експертів телекомунікаційної галузі в Україні.

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Дія.Бізнес є корисною для підприємців. За словами Валерії Іонан, заступниці Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції, на порталі доступно понад 65 безкоштовних консультацій із різних напрямків, як-от як “створити бізнес-план”, що таке “маркетингова стратегія”, як “побудувати системний експорт”, “як знайти партнера для спільного бізнесу”, “як почати бізнес із Amazon” та інші. 

Платформа вже перекладена англійською.

Валерія ІонанМи сподіваємося, що це дасть ще більшу можливість експатам та підприємцям із інших країн починати бізнес в Україні. 

Сервіс “Дія” – це цифрова держава у смартфоні.

Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у МінцифріМи хочемо побудувати найзручнішу державу (мається на увазі, цифрову, – ред.) в світі, де людям просто і зрозуміло займатися своїми справами: чи то вести бізнес, чи то отримувати державні послуги, чи то користуватися будь-яким видом підтримки з боку держави. І, власне, будуючи державу, як сервіс, звісно, ми не можемо зосереджуватися виключно на послугах чи документах, а напрямки розвитку і підтримки бізнесу є для нас пріоритетними. 

З Дія.Бізнес багато процесів полегшуються. Як каже Мстислав, якщо раніше при офлайн-відкритті малого підприємства на спрощеній системі оподаткування, треба було заповнити 58 полів, то тепер на порталі Дія, аби подати заяву для реєстрації бізнесу, треба заповнити лише 10 полів.

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Мстислав Банік: Загалом Міністерство цифрової трансформації у своїх цілях великі надії покладає саме на розвиток підприємництва. На порталі Дія можна автоматично відкрити ФОП і буквально за 2,5 секунди ваше молоде підприємство буде зареєстроване вже без жодної участі чиновника.

Так само за лічені секунди можна подати декларацію, сплатити податки тощо. 

Мстислав: На Закарпатті, за час існування порталу Дія, було відкрито понад 3000 ФОП. І це дуже класний індикатор, із урахуванням того, що це відбувалося в період карантину.

Varosh

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# бізнес # Дія # Дія.Бізнес # ФОП

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