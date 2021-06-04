Сучасна, функціональна, стильна: Як в УжНУ оновили велику залу Вченої Ради

3 червня в ректораті Ужгородського національного університету відкрили оновлену велику залу Вченої Ради. Сучасна, технологічна, функціональна, комфортна. Вона є концептуально важливою, адже тут проходитимуть основні заходи не тільки УжНУ, а й інших інституцій. Власне, 3 червня відбулася перша подія – презентація фільму “Ужгородський університет – у поступі до визнання”, до 75-ї річниці вишу. Про стрічку напишемо незабаром.

А наразі спільно з Володимиром Смоланкою, ректором УжНУ, доктором медичних наук, професором, розповідаємо про головну модерну локацію університету.

Ідея оновлення виникла торік, відтак робота почалася у 2020-му. Територія мала дві ключові технічні проблеми: вентиляція та звук. Тут “гуляло” ехо, а звукові хвилі накладалися одна на одну.

Сьогодні стіни оснащені звукопоглинаючими матеріалами, тож звук є чітким, що напрочуд важливо.

У приміщенні є різні рівні освітлення – задля функціональності та естетики.

«Моя мрія була, аби зал був гарно підсвічений і були різні варіанти підсвітки», – каже ректор.

Кольорові рішення – стримані – стильне поєднання сірого й шоколадного. Контрасту додає гра світла.

Підлогу вкрили ковроліном, адже так комфортніше й затишніше. На сцені таке покриття, що хоч танцюй на ньому. Раніше до сцени вели маленькі незручні східці, а тепер – модерні широкі.

Трибуна та стіл є лаконічними, проте їх нестандартна форма створює акцент у просторій залі.

Встановлено 500 крісел.

«Я завжди казав: людина, яка перебуває в залі, має бути думками тут, вона має з комфортом спостерігати за виступами на сцені чи слухати доповіді на наукових конференціях. Тому ми встановили зручні стільці і трохи зменшили їх кількість – тепер їх 500».

Університет має серед техніки великий екран та потужний мультимедійний пристрій для трансляцій, проте в новій залі презентації, відео можна виводити безпосередньо на білу стіну.

У новому просторі змінено все: системи вентиляції, кондиціонування, пожежна сигналізація, звук, світло, меблі, кольори. Ідеально для проведення наукових, організаційних, мистецьких заходів.

«Звичайно, хотілося сучасну залу, яка могла би відповідати сучасному контексту».

Ректор курував проєкт щодо технічних пріоритетів та оформлення, наприклад, акцентував на важливості звуку, правильному світлі, зручних меблях, стриманих кольорах.

До речі, оновлена і мала зала Вченої Ради.

Як повідомляє Медіацентр УжНУ, загальна вартість реконструкції становить 9 694 050 грн.

Евеліна Гурницька, Varosh