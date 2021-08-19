“Старші люди частіше користуються “Дією”, ніж молодь”. Що наразі можна робити в державному онлайн-сервісі “Дія”

“Дія” – наша цифрова держава. Тут можна отримати онлайн близько 100 послуг для громадян та бізнесу, а всі документи зручно зберігати у смартфоні. “Дія” повсякчас змінюється та оновлюється, тому розповімо про її найпопулярніші послуги.

Про це йшлося під час пресконференції Дениса Іванова, керівника експертної групи впровадження та оцінки якості електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України.

На порталі “Дія” є перелік послуг для громадян та бізнесу.

Для громадян наразі є такі категорії опцій:

Довідки та витяги;

Навколишнє середовище;

Безпека та правопорядок;

Сім’я;

Пенсії, пільги та допомога;

Транспорт;

Земля, будівництво, нерухомість;

Ліцензії та дозволи;

Підприємництво.

Для бізнесу:

Земля, будівництво, нерухомість;

Ліцензії та дозволи;

Транспорт;

Медицина та фармацевтика;

Витяги та довідки;

Створення бізнесу.

До прикладу, можете отримати довідку з реєстру застрахованих осіб, витяг про земельну ділянку чи зареєструвати права на нерухоме майно. Водночас є змога перевірити автоперевізника, оформити ліцензію на автоперевезення, замовити номерний знак, відновити або обміняти посвідчення водія.

Одразу в “Дії” подавайте заяву на допомогу при народженні дитини та на “муніципальну няню”. Аналогічно можна оформити заявку на допомогу при безробітті, одноразову допомогу ФОПам та найманим працівникам.

Легко подавайте декларацію, сплачуйте податки, підписуйте документи своїм електронним підписом.

«Адміністративні послуги мають існувати онлайн. Це зручно щодо часу, місця, формату. До речі, старші люди частіше користуються Дією, ніж молодь», – зазначив Денис Іванов.

Серед найпопулярніших запитів: “Автоматична реєстрація ФОП”, “Реєстрація місця проживання дитини”, “Кредит на житло для ВПО”, “Довідка про доходи”, “Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам”, “єМалятко”, “Підписання документів”.

На жартівливе запитання, чи можна буде одружуватися/розлучатися в Дії, Іванов каже, що звісно, ні, адже як перевірити, чи люди не роблять це під примусом чи в стані афекту.

Всі новини – на сайті “Дія”.

Матеріал записано під час престуру закарпатських журналістів у Києві, у рамках спільного проєкту Українського кризового медіацентру та Естонського центру східного партнерства.

Евеліна Гурницька, Varosh