В Ужгороді відбудеться допрем’єрний показ іронічного детективу «Ля Палісіада»

«Ля Палісіада» – дебютний повнометражний фільм Філіпа Сотниченка, що отримав велику увагу глядачів та критиків на Міжнародних кінофестивалях та здобув низку нагород. Частина зйомок фільму відбувалася на Закарпатті.

Як розповіли у коментарі Varosh продюсери кінострічки Валерія Сочивець та Сашко Чубко, світова премʼєра фільму відбулась в січні 2023 року на Роттердамському кінофестивалі в офіційному конкурсі, де кінострічка одразу була відзначена нагородою «найкращий фільм» за думкою журі FIPRESCI (міжнародна організація кінопреси) .

«Після виходу в український прокат, почнемо міжнардні релізи фільму. У січні “Ля Палісіада” вийде на VOD-платформі Draken Film у Швеції. Маємо пропозиції щодо онлайн-релізів у Польщі та Великобританії. Не-мейнстрімному фільму складно потрапити в кінотеатри інших країн, але ведемо переговори про спеціальні кінопокази в Польщі, Німеччині та в інших країнах, де будемо чути, що є глядачі, що хотіли б прийти подивитися наше кіно», – розповіли продюсери.

Велика частина зйомок фільму «Ля Палісіада» у 2021 році відбувалася на Закарпатті. Як повідомили продюсери стрічки, перший знімальний день в області розпочався 8 березня 2021 року. Загалом зйомки відбувалися в Ужгороді, Перечині, Виноградові.

«В Ужгороді є Закарпатська фільмкомісія – організація, яка зʼєднує кінематографістів з місцевими локаціями, владою. Закарпатська фільмкомісія допомогла нам знайти багато локацій ще на етапі написання сценарію», – повідомили продюсери.

Події у фільмі відбуваються у 1996 році, за 5 місяців до мораторію на смертну кару. Двоє старих друзів – детектив міліції та судовий психіатр, – розслідують вбивство колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, у якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

«Стрічка режисера Філіпа Сотниченка пропонує згадати українські 90-ті поза російськими наративами, поглянути на те, як ми змінилися за ці роки та який шлях ще належить пройти. «Ля Палісіада» знайомить із важливими сторінками минулого у нашій країні та є першим фільмом, що розповідає про смертну кару в Україні – розповіли продюсери Валерія Сочивець та Сашко Чубко.

Допрем’єрний показ фільму «Ля Палісада» відбудеться в Ужгороді 6 січня у кінотеатрі Мультиплекс. ТРЦ Pannonia (пл. Поштова 4а).

Збір гостей: 15:30.

Початок кінопоказу: 16:00.

Обговорення з акторами: 17:40.

Вхід – за квитками, придбаними на сеанс.

У широкий український прокат кінострічка вийде 11 січня.

Varosh,

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