Фільм “Ла Палісіада”, який знімали в Ужгороді, презентують на Роттердамському кінофестивалі

Світова прем’єра дебютного фільму українського режисера Філіпа Сотниченка “Ла Палісіада” відбудеться у головному конкурсі Tiger Competition 52-го Роттердамського міжнародного кінофестивалю, що проходитиме з 25 січня по 5 лютого 2023 року.

“Цей нібито детектив, що розгортається у останні місяці існування смертної кари в Україні, висвітлює неврози молодої країни невдовзі після здобуття незалежності. Фільм демонструє важкий психологічний вплив десятиліть радянського контролю, в час, коли тінь СРСР досі загрозливо нависає над нами,” — йдеться у заяві фестивалю.

Зйомки фільму проходили у Києві, на Закарпатті, у Бучанській виправній колонії та зайняли майже рік. Щоб створити у фільмі особливу атмосферу 90-х, кінематографісти застосували оригінальну технологію зйомки, що поєднує плівкове зображення та сучасні цифрові технології. Більшу частину фільму знімали на ретро-камеру, останні вцілілі касети для якої замовляли по всьому світу.

Зйомки “Ла Палісіади” припали на розпал пандемії Covid-19, а постпродакшн фільму — на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відзнятий матеріал евакуювали з Києва у березні, а фінальну копію фільму, що буде продемонстрована у Роттердамі, робили у перервах між відключеннями електроенергії, розповідає продюсерка фільму Валерія Сочивець.

Ролі у фільмі виконали Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Пархоменко, Валерія Олейникова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц.

Кінофестиваль у Роттердамі — це конкурс новаторських фільмів, що відкрив світу чимало майстрів авторського кіно, таких як Хон Сан Су, Келлі Райкарт та Крістофер Нолан, дебютний неонуар якого “Переслідування” переміг у Роттердамі у 1999 році. Україна востаннє була представлена у головному конкурсі фестивалю у 2008 році фільмом Ігоря Подольчака “Меніни”.

Varosh

Фото зі зйомок фільму

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