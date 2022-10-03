В Ужгороді стартують громадські обговорення із перейменування 54 вулиць

Відсьогодні, 3 жовтня, і до 7 листопада триватимуть громадські обговорення щодо перейменування 54 вулиць Ужгорода. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради.

Хвилю перейменувань вулиць, які носять імена російських діячів, почалася в містах України з початком війни. В Ужгороді перейменування вулиць на початку березня запустив письменник Андрій Любка. В міськраді створили комісію з перейменування вулиць і довкола кожної вулиці точилися гарячі дискусії.

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Після цих громадських обговорень назви вулиць будуть винесені на громадські слухання, в яких ужгородці, без прив’язки до якогось району міста, зможуть проголосувати за ту чи іншу назву. Після того, як громадськість на слуханнях проголосує за ту чи іншу назву вулиці, проєкт рішення виноситься на сесію міської ради і за нього вже голосують депутати. І тільки після цього міський голова підписує рішення і вулиця є перейменованою. Якщо ж ужгородці на слуханнях не підтримують запропоновану комісією назву, комісія буде змушена повторно проводити засідання з пошуку нової назви для цієї вулиці.

Перелік вулиць та пропозицій щодо їх перейменування:

Петра Багратіона – на Георгія Нарбута Олексія Бестужева-Рюміна – на Європейського Союзу Олекси Борканюка – на Василя Німчука Олександра Бородіна – на Павла Чубинського Миколи Вавилова – на Миколи Аркаса або Михайла Кречка Василя Верещагіна – на Волонтерів Юрія Гагаріна – на Мукачівську (продовження існуючої) або Дравецьку, або Карпатської України Михайла Глінки – на Любомира Белея Гвардійську – на Подружжя Ганичів або Василя Симоненка Олександра Грибоєдова – на Миколи Амосова або Володимира Панаіта Декабристів – на Володимира Гнатюка або Михайла Вербицького Донську – на Йосифа Архія Миколи Добролюбова – на Леся Курбаса або Івана Карпенка-Карого, або Ярослава Геляса, або Афонську Василя Докучаєва – на Володимира Лендьєла Дмитра Донського – на Юрія Станинця Федора Достоєвського – на Дмитра Поповича або Шкільну Олега Кошового – на Професора Чучки Михайла Лермонтова – на В’ячеслава Приходька або Адальберта Ерделі, або Олександра Вагерича Івана Лобачевського – на Івана Лошака Антона Макаренка – на Естонську Олексія Маресьєва – на 15-го батальйону Івана Мічуріна – на Левка Симиренка або Василя Габди Олександра Можайського – на Ігоря Сікорського Модеста Мусоргського – на Івана Гарапка Адмірала Нахімова – на Юрія Керекеша Миколи Некрасова – на Олекси Мишанича або Володимира Ладижця Миколи Огарьова – на Промислову Осетинську – на Пластову Поліни Осипенко – на Мотрі Братійчук або Василя Пачовського Івана Павлова – на Героїв Маріуполя або Миколи Хвильового Павла Пестеля – на Латвійську Олександра Попова – на Віктора Желтвая або Єлизавети Кремницької Олександра Радищева – на Василя Гаджеги Степана Разіна – на Павла Бедзіра Кіндрата Рилєєва – на Флоріана Заплетала або Григорія Квітки-Основ’яненка Михайла Салтикова-Щедріна – на Степана Дьолога або Василя Стуса Івана Сеченова – на Ференца Семана Олександра Столєтова – на Шандора Петкі або Шимона Голлоші Василя Сурикова – на Юрія Бадзьо або Мирослава Скорика Климента Тімірязєва – на Міклоша Берчені (продовження вулиці) або Академіка Стражеска, або Володимира Вернадського, або Митрополита Володимира Льва Толстого – на Петра Скунця Івана Тургенєва – на Рятувальників або Адальберта Борецького Костянтина Ціолковського – на Юрія Кондратюка Петра Чайковського – на Вілмоша Папа Челюскінців – на Кузьми Скрябіна Миколи Чернишевського – на Еміляна Егреші або Бенджаміна Лондона Антона Чехова – на Клари Лабик або Дмитра Кременя Валерія Чкалова – на Євгена Чикаленка Івана Шишкіна – на Під Крижом Юрія Нікітіна – на Олени Мондич-Шиналі або Пантелеймона Куліша Дружби Народів – на Захисників України Високу – на Івана Чендея Мінську – на Світанкову Брестську – на Госпітальєрів.

Пропозиції щодо перейменування можна подавати до 7 листопада у письмово чи усно за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, м. Ужгород, управління містобудування та архітектури, тел.: 617103 або на e-mail: architect@rada-uzhgorod.gov.ua із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Varosh

Фото: Сергій Гудак

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