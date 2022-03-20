Ужгородці звертаються до міськради з проханням перейменувати вулиці з корінням «російського/радянського світу», якого тут ніколи не було й не буде!

Починаючи з 2014 року Україна перебуває у стані війни з Росією, а з 24 лютого 2022 року це стало очевидним для всього світу. Мета цієї війни – повернути Україну під владу Кремля, встановити над нею контроль, повернути її у імперське поле впливу. Російська імперія і Радянський Союз утримували контроль над Україною не тільки військово-політичними засобами, але також за допомогою культурної експансії.

Одним із інструментів творення спільного культурного простору був уніфікований реєстр власних назв, зокрема міст, областей, вулиць, скверів, площ тощо, що чітко маркував ареал так званого «російського/радянського світу», за який зараз активно бореться Кремль. Після 2014 року Україні вдалося реалізувати політику декомунізації, тобто частково відчистити нашарування комуністичних власних назв. На черзі наступний крок – дерусифікація/деколонізація.

Багато вулиць, площ, скверів провулків нашого міста названо на честь російських діячів політики, літератури та мистецтв, які жодним чином не дотичні до Закарпаття та Ужгорода, а отже, є атавізмом попередньої політики побудови спільного загальноросійського та загальнорадянського культурного простору. Лев Толстой ніколи не був на Закарпатті і ніколи не писав про Ужгород, однак на його честь названо одну з центральних вулиць міста.

Ось список аналогічних назв вулиць та площ міста Ужгорода:

Анкудінова, Адмірала Нахімова, П. Багратіона, О. Бестужева-Рюміна, О. Бородіна, В. Верещагіна, Ю. Гагаріна, М. Глінки, О. Грибоєдова, Декабристів, М. Добролюбова, Д. Донського, Ф. Достоєвського, І. Крилова, М. Лермонтова, М. Ломоносова, О. Маресьєва, Д. Мендєлєєва, І. Мічуріна, О. Можайського, М. Мусоргського, М. Некрасова, М. Огарьова, І. Павлова, О. Пушкіна, О. Радищева, С. Разіна, К. Рилєєва, М. Салтикова-Щедріна, І. Сєченова, О. Столєтова, В.Сурикова, К. Тімірязєва, Л. Толстого, І. Тургенєва, К. Ціолковського, П. Чайковського, Челюскінців, М. Чернишевського, А. Чехова, І. Шишкіна.

На відміну від росіян з їхньою сліпою і тваринною українофобією, ми не сповідуємо русофобії, просто вказуємо на недоречність увіковічнення у назвах міста тих осіб, що ніяким чином не дотичні до нашої історії та культури.

Так само недоречною вважаємо присутність бюсту Пушкіна у центральній частині міста. Цей поет жодним чином не пов’язаний із Закарпаттям, тому доцільно демонтувати його пам’ятник у цивілізований спосіб, поки цього не зробили більш радикальні верстви населення.

У ці дні в нас з’являються нові герої, що жертвують своїми життями за нашу країну. Це їхню пам’ять ми зобов’язані увіковічнювати і плекати. Окрім цього, на гідне пошанування заслуговують видатні діячі історії та культури Закарпаття зокрема та України загалом, які в радянський період перебували під забороною.

Виступаємо з пропозицією розпочати процес дерусифікації міста за встановленою законом процедурою.

Ужгородці (додати свій підпис можна за посиланням):

Евеліна Балла, літературознавець, УжНУ

Лесь Белей, письменник

Анастасія Вешеш, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови УжНУ

Микола Вегеш, доктор історичних наук, професор кафедри політології і державного управління УжНУ

Оксана Гаврош, мистецтвознавиця, доктор філософії

Тарас Ганич, професор кафедри факультетської терапії ДВНЗ УжНУ

Олександра Гаркуша, видавець.

Ангеліна Гафинець, художниця

Володимир Гуцул, кандидат історичних наук, доцент УЖНУ

Ліна Дегтярьова, ГО “Ужгородський модернізм”, викладачка УжНУ

Наталія Кабацій, директорка БО «Комітет Медичної Допомоги в Закарпатті»

Надія Керецман, кандидат історичних наук, доцент УжНУ

Павло Павлович Ковач, художник

Віктор Коврей, письменник

Япослав Кравчук, історик

Василь Кузан, письменник

Мирослава Лендьел, доктор політичних наук, професор УжНУ

Лариса Липкань, журналістка

Людмила Лівак, голова Закарпатського осередку Пласту

Андрій Любка, письменник

Юлія Любка, перекладачка

Галина Малик, письменниця

Володимир Мойжес, кандидат історичних наук, УжНУ

Євгенія Напуда, культурна менеджерка

Вадим Поздняков, громадський активіст, голова ГО “Декомунізація.Україна”

Наталія Петій-Потапчук, директор-художній керівник Заслуженого академічного Закарпатського народного хору

Мар‘яна Прохасько, художниця, письменниця

Іван Ребрик, письменник, видавець

Наталія Ребрик, доцент ЗІППО, літературознавиця

Михайло Рошко, літературознавець, письменник, декан факультету іноземної філології УжНУ

Тарас Табака, художник

Владислав Товтин, краєзнавець

Ігор Тодоров, професор УжНУ, директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції

Наталя Тодорова, доцент, кандидат філологічних наук, УжНУ

Наталія Толочко, журналістка, канд. наук із соц.ком, ДВНЗ “УжНУ”

Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії

Руслан Федько, лікар акушер-гінеколог

Галина Шумицька, доктор філологічних наук, професор УжНУ

Тетяна Василенко, маркетинг-менеджер в ЕЛЕКС

Юрій Чекан, уродженець Ужгорода, доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України, Лауреат премії М. В. Лисенка

Бахмацький Олексій, студент магістратури

Микола Сюсько, громадський діяч

Ігор Магада, музикант

Ірина Рибко, культурна менеджерка, викладачка кафедри культурології УКУ

Олександр Маріаш, режисер, оператор

Зеленяк Томаш, небайдужий громадянин

Павло Худіш, кандидат історичних наук, доцент УжНУ

Юлія Ребець (IT спеціаліст)

Гичка Галина, журналістка

Павлишинець Катерина Юріївна, вчитель фізичної культури у УСШ 5

Приймич Михайло, доктор мистецтвознавства, зав. кафедри ДПМ ЗАМ.

Смірнов Федір, небайдужий мешканець міста

Чечур Надія Юріївна, лікар-інтерн УМЦ ПМСД

Зелик Марія ,викладач

Марія Зелик ,викладач

Гобан Наталія жителька Закарпаття

Андрій Скворчинський (ІТ фахівець)

Ващенко Юлія, бухгалтер

Томаш Деяк, поет

Трещак Марія, вчителька украінськоі мови

Білецький Павло Павлович, журналіст, начальник управління інформаційного забезпечення Закарпатської облради

Коропчак Ігор Петрович, фоп

Білей Сергій, ФОП

Андрій Сусол, менеджер, підприємець, УБД

Данило Василь, будівництво

Томаш Лелекач

Удут Іштван, голова Ужгородського Пласту

Маскаль Микола

Андришина Олександра, вчитель

Чобаня Вікторія, учитель.

Ольга Джуган, голова Закарпатського осередку ВГО «Солідарна Молодь»

Грошева Дар’я, тестувальник програмного забезпечення

Гамршмід Наталія,практичний психолог

Якосенко Денис, розробник електроніки

Гамршмід Наталія,практичний психолог

Белей Богдана, HR

Крістіна Третяк, приватний підприємець

Ігнатенко Ольга Федорівна/ вчитель Класичної гімназії

Бойко Ганна Йосипівна, іконописець

Талайло Маріанна. Вчитель української мови та літератури в Ужгородській ЗОШ 10

Пічкар Іван Приватний підприємець

Хрипта Маріанна, студентка

Возницький Андрій художник

Брецко Юрій, учень 11 класу

Марія Винницька, центр жіночого здоров’я

Назар Винницький, священнослужитель

Ткачук Степан, журналіст

Олександр Гаврош, журналіст, письменник

Сухан Катерина, вчитель

Чендей Тарас, доцент кафедри госпітальної терапії УжНУ

Олександра Надь-Дарчі, дитячий фотограф

Шарий Тіциана Андріївна Відділ Закупівель (Purchaising)

Демко Вікторія економіст

Вачиля Вікторія (вчитель)

Василь Путрашик, гол. редактор Медіацентру УжНУ

Людмила Путрашик, учитель

Кондря Мирослава, вчителька

Сокач Тереза, вчитель української мови та літератури

Дмитро Тодер, учитель української мови і літератури Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка м Ужгорода

Іванна Когутич-Гаврош, редактор Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка

Белей Олег, славіст-мовознавець

Галина Кришінець, журналістка

Щербей Оксана, шкільний бібліотекар

Пекар Олена ,учитель

Катерина Очеретна, вчителька біології

Сура Еріка, приватний підприємець

Добженецький Крістіан, волонтер

Дзуринець Рудольф, заступник директора, актор Закарпатського академічного обласного муз драм театру ім. братів Шерегіїв

Тетяна Сологуб-Коцан, співробітниця Закарпатського музею народної архітектури та побуту

Белей Галина лікар

Лукеча Лілія, ресторатор

Мотринець Тетяна, старший лаборант кафедри німецької філології УжНУ

Юліанна Федько, лікар акушер-гінеколог

Мацо Ольга, поетка, акторка, культурна журналістка

Черкай Костянтин, журналіст

Дворницький Станіслав, письменник, літературний редактор

Філоненко Наталія, наукова співробітниця Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Милятинська Ольга, вчителька

Жадан Михайло (“Шахтьор”, учасник бойових дій)

Гомонай Павло, аналітик

Радецькі Марія, вчителька

Гресько Мирослав художник

Кобака Наталія, пенсіонерка.

Трещак Оля, учениця, музикантка.

Василь Коцан, директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту, доктор історичних наук

Корнута Каріна

Попович Наталя методист Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді

Дешко Наталія, завідувачка аспірантури УжНУ

Володимир Смоланка, професор, нейрохірург

Наталія Німа-Павлишин, художниця

Гоголюк Валентина, учитель

Кобака Олеся Мих , вчитель

Гоголюк Валентина, учитель

Кульченкова Тетяна вчитель

Тетяна Лешко

Олег Диба, журналіст

Росана Тужанська, директорка видання Varosh

Світлинець Ольга, доцентка УжНУ

Шимон Наталія, перекладачка

QA інженер,викладач аннглійської мови

Добош Віктор

Андрій Ганусич, журналіст

Наталія Шейко, сімейний лікар

Чендей Наталія, кандидат філологічних наук

Трещак Іван, лікар

Лесишин Ельвіра, громадська діячка

Сергій Гудак, фотожурналіст

Грабар-Сардак Кристина, працівниця страхової компанії

Підтримую. Ліхтей Ігор, зав.каф.Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби УжНУ

Іванов Максим, член виконавчого комітету Ужгородської міської ради (2014-2015), старший експерт проекту міжнародної технічної допомоги «Супровід урядових реформ в Україні»

Підтримую. Тетяна Ліхтей, доц.каф.словацької філології УжНУ

Магада Катерина, бухгалтер

Іваць Оксана, викладачка

Ігор Бортник , торговий представник

Шевченко Руслана, держслужбовець

Богдана Паладі

Вукста Євгеній, IT Support

Довгей Надія, аналітик

Ганущин Віктор Петрович, біолог, садівник-колекціонер

Віталій Лапа, фахівець з управління проектами

Шевчук Ірина, волонтерка, працівниця айті індустрії

Яблонська Надія, бібліотекарка

Ольга Томашевська, керівниця гуртка з Смм для дітей

Моленда Олена, бухгалтер

Білець Дмитро студент ФІМВ УжНУ

Комарницька Мар’яна, студентка, магістр

Ганна Мелеганич, канд.пол.наук, доцентка УжНУ, керівниця ГО «Мегасоціум»

Прилипко Любомира

Яцканич Наталія, держслужбовець

Якубець Олег, менеджер

Корнута Антоніна, журналіст

Штел Юлій, Маркетолог

Грігаш Мар’яна, заступник директора Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка

Владислава Сличко, філологиня, бібліотекарка

Гармасій Крістіна, художник скла

Корник Каміла, маркетолог

Ковач Анастасія,художник

Харлай Ксенія, голова правління ОСББ

Мартинов Сергій, адвокат

Ферлій Євгенія, менеджерка

Наталія Кришінець, психотерапевтка

Олександр Копитчак, командир батальйону патрульної поліції Закарпаття

Ганна Кришінець, медсестра

Циганин Наталія, інженерно-технічний працівник

Філіппов Олександр,співробітник поліції

Фекета Ірина, юрист, адвокат

Михайло Кришінець, будівельник

Фекета Ірина, доцент фізичної географії та раціонального природокористування УжНУ

Мар’яна Плиска

Оксана Негер

Бобітко Андрій, поліцейський

Томчич Іванна, вчителька фортепіано, музикантка

Вовк Надія, юрист

Прилипко Олександр Петрович ( ФОП )

Офіцинський Юрій, вчитель історії, аспірант УжНУ

Юрій Котляр.Пенсіонер.Мешканець міста.

Леся Мелень

Богдан Барбіл, журналіст

Карпенко Поліна, продакт менеджерка

Лях Юлія, ФОП

Varosh

Фото: Олександр Смутко