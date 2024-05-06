8 премій на конкурсах в Іспанії здобув танцювальний гурт з Іршави

Три гран-прі та п’ять перших місць здобув на двох міжнародних фестивалях-конкурсах танцювальний гурт “Be Free” з Іршави. “Be Free Family” у складі двох груп — Juveniles Pro та Juniors Pro (неповнолітні професіонали та юніори професіонали) — а також солістів з Children Pro groupe брали участь у двох міжнародних фестивалях-конкурсах: Міжнародному мистецькому фестивалі “Музика Каталонії” та Міжнародному фестивалі “Фарби іспанського сонця”. Про це Varosh розповіла засновниця та керівниця гурту Звенислава Чорнак.

Першу премію отримали соло Подолюк Юлії “Траєкторія мрії”, дует Шерегій Анастасії та Зовдун Ніколетти “Familiar”, дует Керечанин Людмили та Барані Чорнак Аліни “I’m with You”, дует Плескач Анастасії та Ваш Юлії “Friends”та дует Мушки Юліанни та Магурської Анастасії “Журавлі”.

Соло Барані – Чорнак Аліна “Dauther”, дебютна композиція “Home” та композиції “3750” та “Lose control” здобули Гран Прі.

— Ми мали честь представляти нашу країну на фестивалях у Лорет де Мар та неймовірно енергетичному, намоленому місці — монастирі Монсеррат, — розповіла Звенислава Чорнак. — Раніше наша студія налічувала 110 чоловік, але внаслідок війни вона зменшилася майже в половину. Зараз маємо 4 хобі групи: babies 3-6 років, children 7-9, juveniles 10-12, juniors 13-15 та відповідно 3 групи PRO, які виступають та змагаються. Це вже восьмий основний склад студії.

Зі слів жінки, гурт існує вже 13-й рік: окрім українських змагань брали участь у багатьох міжнародних фестивалях, конкурсах та проєктах, зокрема були в Польщі, Чехії, Македонії, Грузії, в Англії. В англійському проєкті брали участь дистанційно, виграли Гран Прі і могли поїхати на офлайн змагання до Лондону, однак не змогли зібрати необхідних коштів.

— Дякую організаторам, моїм великій танцювальній родині Be Free Family та Dance moms за те, що вдалося це все реалізувати і поїхати на фестивалі в Іспанію, і, звичайно, моїм талановитим учням за натхнення та прагнення до нових звершень, — додала Звенислава Чорнак.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Звенислави Чорнак

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