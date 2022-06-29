Ужгородський лікар пропонує нову звичку — «податок за ранок»

„Мій ранок починається не з кави. Тобто не так. Мій ранок починається. А тоді я аналізую, чому він почався. Дякую за це Богу. Дякую за це всім причетним. І роблю донат”. Так написав у своємо блозі ужгородський лікар-стоматолог Михайло Сливка.

Чоловік пояснив, що щоразу це донат на різні актуальні збори і щоразу це фіксована сума.

— Це дає мені сил продовжувати боротьбу на своєму місці, — прокоментував лікар. — Часто ми думаємо, що не можемо щось змінити, та це не так.

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Лікар розповів, що з початком війни аудиторія пацієнтів клініки сильно змінилася: багато з них виїхали, натомість чимало приїхали нових, це переважно жінки та діти. Вони шукали клініку, яка б могла завершити їхнє лікування, або готувалися до виїзду за кордон. Їм потрібно було максимально швидко закрити всі їхні стоматологічні питання.

— Зверталися і з гострими станами, зазвичай ми ці стани швидко й оперативно знімали, — каже лікар. — Вимушено переміщених пацієнтів з гострими станами ми приймали безкоштовно. Так само військовослужбовців ми приймаємо безкоштовно, якщо це гострий стан, а якщо лікування, то знижка понад 30%.

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За словами Михайла Сливки, з початком війни в клініці «Естет» зробили знижку для всіх пацієнтів — як приїжджих, так і ужгородців.

Varosh

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