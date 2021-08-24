Ужгородські майстрині вже 2 роки дарують вишиті сорочки народженим на День прапора та День Незалежності

Членкині студії закарпатської традиційної вишивки “Косиця” другий рік поспіль втілюють проєкт “Моя перша вишита сорочка“. Минулого й цього року вони створили й презентували сорочки новонародженим, які народилися 23 і 24 серпня, на День прапора й День Незалежності України. Відтак одразу в пологовому, з першим днем життя, малеча одержує першу в житті вишиванку.

«Сорочечку, прикрашену традиційною закарпатською вишивкою, створену з найщирішими побажаннями щасливої долі», – каже Вікторія Співак, одна з ініціаторок акції, викладачка студії “Косиця”.

Вона розповідає в коментарі виданню Varosh, що торік ідею запропонувала Галина Мунчак, яка також навчає у Косиці. Об’єдналися з Марією Паканич та Наталією Бартосевич, які вже чотири роки в студії, відтак зробили проєкт традиційним.

Цьогоріч, протягом двох місяців, дівчата створили 30 сорочок, якраз до 30-річчя України. Для хлопчиків, дівчаток та унісекс. Окремо вишили для трійні, двох дівчаток і одного хлопчика, котрі нещодавно народилися в Ужгородському пологовому. Тож вони мають національний образ у стилі family look.

Всі вироби – 100% бавовна, вишивальна бавовняна нитка, шви назовні – ідеально для малят. Якраз можна носити до шести місяців.

Важливо, що на сорочках відтворені фрагменти візерунків зі старовинних закарпатських вишиванок. Це здебільшого Ужгородщина, Перечинщина, Свалявщина, Рахівщина.

20 серпня майстрині презентували дарунки новонародженим, отримали й ті, які квапилися на цей світ.

«Ми передали сорочечки в пологовий будинок і навіть мали змогу особисто передати подарунки малятам, які поспішали народитися і зараз потребують більшої уваги, перебуваючи в реанімаційному відділенні. А також передали нещодавно народженій трійні, – каже Вікторія. – Емоції від візиту важко передати словами. Це було неймовірно! Це саме той випадок, коли усвідомлюєш значення слів про те, що робити подарунки не менш приємно, ніж отримувати. Вдячні за таку можливість».

“Моя перша вишита сорочка” – особиста ініціатива “Косиці”. До речі, майстрині ініціювали конкурс у своїй фейсбук-групі. Треба вгадати, скільки дітей народиться в Ужгородському пологовому протягом 24 серпня. Перший, хто назве вірну цифру, отримає майстер-клас від студії на свій вибір. Результати – 25 серпня.

Евеліна Гурницька, Varosh