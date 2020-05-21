Косиця: як в Ужгороді відроджують стародавню закарпатську вишивку

Студія “Косиця” – це спроба аматорів відродити традиційні для Закарпаття способи вишивання. Засновниці та викладачки студії вивчають давні та часто забуті техніки, відновлюють схеми та навчають цій неймовірно тонкій справі усіх охочих. За час існування «Косиці» майстрині відтворили близько 20 унікальних закарпатських сорочок.

Читайте та дивіться наш спецпроект Коріння: історичне вбрання Закарпаття в образах сучасних жінок

Цьогоріч студія «Косиця» у колаборації з Ужгородським скансеном вже розпочала четвертий за ліком курс і його тема – вишиванка-заспульниця. Майстрині з ученицями встигли провести кілька офлайн-занять, але з початком карантину перейшли в онлайн-режим. Утім, робота в таких умовах подекуди навіть пришвидшилася та стала більш продуктивною.

Чому це важливо? Студія займається відновленням автентичних старовинних сорочок із колекції Ужгородського музею народної архітектури та побуту. Тим самим продовжуючи ще на покоління культурну традицію. Більше того – саме репліки сорочок – ідеальний варіант для тих, хто шанує історію та розуміє, що носити автентику цілком недоречно.

Заспульницею називається довганя, яка має на рукаві прямокутну вишивку – в різних техніках та кольорових гамах. Практично кожна з сорочок має внизу рукава фодрочку – вишиту та зібрану частину. У всіх заспульниць малюнок рапортний – ритмічне повторення однакових елементів.

Заснувала студію чотири роки тому журналістка та громадська діячка Тетяна Когутич. Викладають в «Косиці» дві викладачки – Вікторія Співак та Галина Мунчак.

Галина Мунчак:

– Результатом роботи першої студії стало відтворення всього на всього трьох сорочок – моя, Вікторії Співак і Тетяни Завадяк. Але наш інтерес до студії не зник – ми продовжили вивчати техніки, взірці, строї, самостійно відтворювали схеми. Сорочки для вишивки ми обирали довільно, не притримуючись якоїсь загальної лінії. Вже на третьому курсі «Косиці» ми вирішили обрати один тип сорочки для всіх майстринь та зупинилися на бойківській вишиванці. Цього разу теж вирішили обрати для всіх один вид – заспульницю – напевно, найгарнішу із закарпатських вишиванок. На заняттях ми створюємо разом з дівчатами сорочки від «а до я», надаємо повний супровід від підбору тканини до фінального пошиву, тому кожна сорочка тішить нас безкінечно.

Вікторія Співак:

– Вважаю, що цей вид сорочок, заспульниці – один із найефектніших, бо зашитий вишивкою повністю увесь рукав. Вона яскрава, презентабельна та барвиста, її добре видно навіть на відстані. Найбільш притаманні для заспульниці райони – Хустський, частина Міжгірського та частина Тячівського. У тих селах, де вишивали заспульниці, були й інші типи сорочок, але саме цей вид був характерний для святкового та весільного вбрання.

Ось кілька фотографій вже готових сорочок від «косичанок» з попередніх студій.

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Карл Смутко