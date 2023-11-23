Ужгородка Наталія Сентімрей стала переможницею конкурсу краси MRS. Transcontinental 2024

Окрім головної нагороди конкурсу світового масштабу, Наталія Сентімрей привезла додому ще 2 корони – за найкращий національний костюм та за найкращу вечірню сукню.

Фінал міжнародного конкурсу краси TCP Universe 2024 відбувся 28 жовтня в Атланті (США). Перемогу в конкурсі здобула закарпатка Наталія Сентімрей, отримавши титул MRS. Transcontinental 2024.

Влітку Наталія Сентімрей у Будапешті виграла конкурс краси TCP Europe 2023, і таким чином отримала шанс представляти Європу та Україну вже на TCP Universe. У коментарі Vаrosh жінка розповіла: переможному виходу на п’єдестал передувала важка кількамісячна підготовка та жорстка дисципліна.

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«Навіть свою промову на презентації я побудувала на тому, що я – залізна жінка з залізної країни. Я виходила під номером 18, тож треба було поборотися за увагу журі. Почала з того, що я – залізна жінка залізного чоловіка, бо він у мене Ironman. Розповіла, що приїхала із залізної непереможної країни. Що вся моя родина займається спортом, а сама я стала бігати в 40 років, і відтоді вже пробігла 6 півмарафонів. І що, до всього, скоро стану залізною бабусею», – розповіла Наталія Сентімрей.

Конкурс TCP Universe однією зі своїх місій має також привернення уваги суспільства до важливих проблем, що пов’язані з насиллям, а особливо – над жінками. Тож участь у конкурсі Наталія Сентімрей розглядала як можливість розповісти на весь світ про проблему насильства над жінками в Україні, зокрема, внаслідок російського вторгнення. Адже, серед іншого, наразі Наталія Сентімрей є амбасадоркою центру «Неємія» у питання боротьби проти насильства над жінками.

«Для мене це був великий шанс, щоби зробити добру справу і виконати свій громадський обов’язок. Зараз моя найбільша задача – це максимальне розповсюдження інформації про те, що відбувається в Україні, які звірства чинять над українськими жінками на окупованих територіях, над жінками, які знаходяться у полоні, які розірвані з сім’ями, з дітьми, якої допомоги потребують ті, хто вирвався з полону», – розповіла Наталія Сентімрей.

Участь у конкурсі взяли 23 конкурсантки з різних країн. Загалом в межах конкурсу було передбачено три виходи конкурсанток – у національному вбранні, в купальнику та у вечірній сукні. Вбрання для всіх виходів, як і аксесуари, були відшиті ужгородськими дизайнерами. А сукню для виходу в національному строї вручну вишила мати Наталії Сентімрей.

За результатами конкурсу жінка, окрім головної перемоги, виграла ще 2 корони – за найкращий національний костюм та найкращу вечірню сукню.

«Національну сукню мені вишила мама, тому вона для мене особливо важлива та символічна. Дизайн сукні та розпис, додавши їй максимально закарпатського шарму, виконала ужгородська дизайнерка Світлана Златіч. Купальник для виходу створила ще одна ужгородська дизайнерка Ірина Комар. Шикарну кутюрну нюдову сукню пошила Роксолана Новак, ця сукня важила 12 кілограм, вона вся вишита, розшита камінням, зі шлейфом довжиною в 3,5 м, і це все – ручна робота. Абсолютно все, що я мала на собі – від одягу до аксесуарів – все від українських виробників та українських брендів, дизайнерів. Так я транслювала любов до своєї країни, міста, де я живу», – розповіла Наталія Сентімрей.

З метою промоції України жінка привезла на конкурс тематичні подарунки для інших учасниць, членів журі та представників комітету – вишиті закарпатські рушнички, дерев’яні писанки та браслети з бісеру ручної роботи, сплетені Михайлом Йоличем.

«Я замовила у Михайла Йолича браслети з бісеру ручної роботи, які він виготовляє, незважаючи на невиліковну хворобу дистрофію Дюшена, що спричиняє постійну незворотну атрофію м’язів. Так я хотіла і Михайлу допомогти, і через його історію розповісти іншим, як можна не втрачати радість від життя і любити його навіть у таких складних обставинах», – розповіла Наталія Сентімрей.

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Надалі, каже переможниця, вона планує максимально використовувати новий титул та статус для того, аби ще більше активізувати боротьбу з насильством над жінками. Наразі вже триває робота над одним із незвичних, але змістовних проєктів.

«Це будуть фото для глянцю – дуже гарна картинка, за якою стоятиме дуже глибокий і важливий сенс», – поділилася Наталія Сентимрій.

Varosh,

Фото надані Наталією Сентімрей

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