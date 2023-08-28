Як MRS. Transcontinental Europe 2023, ужгородка Наталія Сентімрей відстоює Україну на світовому подіумі

Ужгородка Наталія Сентімрей перемогла у міжнародному конкурсі краси TCP Europe 2023 з титулом MRS. Transcontinental Europe 2023. Фінал конкурсу відбувся 28 липня у Будапешті. В жовтні Наталія Сентімрей представить Європейський континент і Україну на конкурсі TRANSCONTINENTAL UNIVERSE 2024 в Атланті (США).

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— Щоб потрапити на конкурс, потрібно бути соціально реалізованою жінкою, активною громадянкою, — розповіла Varosh PR-консультантка Наталі Сентімрей Марія Расчупкіна. — До конкурсу Наталя організовувала різні благодійні збору (як-от “Біжу за Павлика”) і зараз вирішила спрямувати всі свої зусилля на підтримку дружин, дівчат українських військових, дати їм можливість максимально розвантажитися. Тому плануємо провести ретрит для жінок — три дні в горах.

Марія пояснила: на відпочинку планують максимально легку, розвантажувальну, відпочинкову програму. Наразі команда в пошуках партнерів цього відпочинку — бізнесів, які готові вкластися в ретрит.

— Водночас проводимо збори на потреби військових, — розповіла Марія. — Минулого року Наталя створила хаб для жінок, де вони могли б розвантажуватися: для дружин, матерів, дівчат військових вхід був безкоштовний. Тепер він трансформувався в майданчик, свого роду шоурум підтримки українських брендів. Таким чином Наталя підтримує українське підприємництво.

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Загалом конкурс краси Transcontinental Europe 2023 для Наталі Сентімрей став першим у житті. Будучи директоркою конкурсу “Міс Закарпаття”, жінка захотіла відчути те, що відчували молоді конкурсантки на сцені. А ще зрозуміла, що конкурс краси — дуже хороший інструмент для привернення уваги суспільства до важливих тем. І на такому конкурсі можна ще раз пояснити світові важливість підтримки і допомоги Україні.

— Тому Наталя вирішила таким шляхом ще раз нагадати, що в нас відбувається і показати, що українська жінка навіть у таких умовах залишається сильною, красивою і успішною, — додала PR-консультантка.

Varosh,

Фото: TCP Transcontinental Europe

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