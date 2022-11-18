“Засвітись у темряві”. Ужгородець Михайло Йолич виготовляє світловідбивачі і частину коштів віддає на ЗСУ

Михайло Йолич, ужгородець з інвалідністю, виготовляє світловідбивні брелоки. Мама юнака, Світлана, розповіла Varosh, що частину коштів з продажу скерують на допомогу ЗСУ.

— Ми давно шукали можливість бути корисними, — сказала вона, — всі наші сусіди, знайомі з початком війни стали волонтерити і допомагати військовим чи переселенцям. Міша завжди був патріотом, він завжди намагається бути в курсі подій і відстоює позицію Закарпаття і України і тепер, коли війна, ми теж дуже хотіли допомагати іншим.

Світлана розповіла, що вони давно дружать з Патрульною поліцією Закарпаття і вирішили взяти участь у флешмобі “Засвітись у темряві”, який тепер проводить поліція. В рамках акції поліцейські ходять у школи міста, розповідають дітям про правила дорожнього руху, про поведінку на дорозі в темну пору дня і навчають виготовляти світловідбивні елементи на куртки та рюкзаки.

Світлана Йолич із сином почали шукати світловідбивні елементи на крісло колісне для Міші, але нічого не знаходили, поки юнак не побачив в інтернеті світловідбивні брелоки.

— Ми зупинилися на таких брелоках. Купили фурнітуру, бусинки, і почали їх робити. Я нарізаю, Міша клеїть, працює на рівні кисті рук — наскільки йому дозволяє його стан. Оздоблюємо їх намистинами і стрічками в патріотичних кольорах і третій вид простий, без особливої прикраси. Готові брелки ми пофотографували, Міша запостив у групі “Ужгород своїми руками” у Facebok і з цього і почалися замовлення.

Частину брелків, за словами Світлани, вони віддали Галині Ярцевій, щоб “Рух підтримки закарпатських військових” продав їх десь на ярмарках і гроші з продажу направили на допомогу військовим.

— Виготовляємо їх на замовлення, тепер маємо їх на кілька днів, — каже Світлана. — Виготовляємо їх, пакуємо в пакетики і я розвожу людям. Тепер я “на доставці”, кур’єр, а Міша виготовляє. Тепер ми маємо можливість теж комусь допомогти і для сина це дуже багато значить! Ви знаєте, який Міша гордий? Він зацікавлений, має настрій, має роботу, має прибуток, зароблений власними руками. Але найкраще те, о ми, навіть у нашому становищі, можемо ще комусь допомогти!

Замовити брелоки можна на сторінці Михайла Йолича чи Світлани Йолич у Facebook.

Varosh

Фото: Світлани Йолич, головне фото — Суспільне

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