Уряд затвердив постанову про відкриття нового пункту пропуску на Закарпатті на кордоні з Румунією

Йдеться про новий пункт пропуску Біла Церква-Сіґету Мармацієй, про відкриття якого уряди Румунії та України домовилися у серпні 2023 року у Бухаресті.

Кабінет міністрів затвердив постанову, відповідно до якої буде відкрито новий пункт пропуску Біла Церква-Сіґету Мармацієй на українсько-румунському кордоні.

Про таке повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Одним із ключових пріоритетів залишається посилення нашої економіки. Це включає розширення логістики, експортного потенціалу, програми підтримки бізнесу. Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква-Сіґету Мармацієй», – сказав Шмигаль.

Як уточнив у повідомленні представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабінет міністрів на засіданні затвердив угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський кордон між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сіґету Мармацієй (Румунія). Згадана угода була вчинена 18 серпня 2023 року у Бухаресті.

Новий пункт пропуску у першу чергу буде розрахований на пропуск вантажних транспортних засобів.

“Новий пункт пропуску буде розрахований на пропуск 500 вантажівок на добу, близько тисячі легкових авто та 100 автобусів”, – повідомляв у серпні 2023 року заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. За його словами, будівництвом буде займатись Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яке за рішенням Кабміну опікується автомобільними пунктами пропуску.

Українське Закарпаття з румунським округом Марамуреш сполучатиме новий збудований міст, який стане частиною інфраструктури нового пункту пропуску Біла Церква-Сігету Мармацієй. У жовтні 2023 року видання Infopost повідомляло про активні будівельні роботи, що вже тоді як кілька місяців тривали з румунського боку для будівництва нового мосту.

За інформацією видання, міст, який сполучатиме пункт пропуску Біла Церква-Сіґету Мармацієй через річку Тиса, спроєктований на 5 смуг в кожному з напрямків: одна для автобусів, дві для легкових автомобілів і ще дві для вантажівок.

Будівництво залізобетонного мосту фінансують Румунія та ЄС, відповідно міст і залишиться у власності Румунії.

Попередня кошторисна вартість саме румунської частини проєкту – близько 35,5 млн євро. Попередня оцінка вартості будівництва української частини проєкту становить близько 1,6 млрд гривень.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, загалом на західному напрямку планується створення 9 прикордонних пунктів пропуску та модернізація ще 13.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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