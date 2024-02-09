Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною має запрацювати до кінця квітня на Закарпатті

9 Лютого 2024 4

На Закарпатті готуються до запуску нового пункту пропуску “Велика Паладь-Нодьгодош” для легкових транспортних засобів вагою до 3,5 тонн.

Пункт пропуску є важливим з точки зору прикордонного руху і транскордонних зв’язків між Закарпаттям та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині.

“Сьогодні під час зустрічі із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Модьором домовилися про можливість надання інфраструктурної підтримки з боку угорських партнерів для забезпечення роботи ПП «Велика Паладь – Нодьгодош»”, – повідомив у своїх соцмережах голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Photo 2024 02 09 18 12 15

Зустріч керівництва області з угорькими партнерами

Найближичим часом угорські партнери мають предати Закарпаттю митну і прикордонну інфраструктуру модульного типу для облаштування пункту пропуску. Вона забезпечуватиме роботу митної, прикордонної та інших служб.

Тим часом, розпочинаються роботи з розширення майданчика та ділянки дороги в межах нового пункту пропуску для облаштування напрямків руху транспорту.

Новий пункт пропуску “Велика Паладь-Нодьгодош” має запрацювати до кінця квітня 2024 року.

 

Varosh, 

Фото зі сторінки голови Закарпатської ОВА Віктора Микити у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# пункт пропуску # Угорщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров у програмі “”Світ навиворіт” розкаже, як відвідав Мукачево та чистив димар на замку

У школах Закарпаття через грип та ГРВІ призупиняють навчання та вводять “дистанційку”

Електронна черга для автобусів запрацює ще на трьох пунктах пропуску на Закарпатті

40 чоловіків на 2 мікроавтобусах: “рекордну” групу порушників кордону затримали на Закарпатті