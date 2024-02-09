Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною має запрацювати до кінця квітня на Закарпатті

На Закарпатті готуються до запуску нового пункту пропуску “Велика Паладь-Нодьгодош” для легкових транспортних засобів вагою до 3,5 тонн.

Пункт пропуску є важливим з точки зору прикордонного руху і транскордонних зв’язків між Закарпаттям та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині.

“Сьогодні під час зустрічі із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Модьором домовилися про можливість надання інфраструктурної підтримки з боку угорських партнерів для забезпечення роботи ПП «Велика Паладь – Нодьгодош»”, – повідомив у своїх соцмережах голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Найближичим часом угорські партнери мають предати Закарпаттю митну і прикордонну інфраструктуру модульного типу для облаштування пункту пропуску. Вона забезпечуватиме роботу митної, прикордонної та інших служб.

Тим часом, розпочинаються роботи з розширення майданчика та ділянки дороги в межах нового пункту пропуску для облаштування напрямків руху транспорту.

Новий пункт пропуску “Велика Паладь-Нодьгодош” має запрацювати до кінця квітня 2024 року.

Varosh,

Фото зі сторінки голови Закарпатської ОВА Віктора Микити у Фейсбуці

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