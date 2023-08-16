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Міжнародний пункт пропуску відкриють на кордоні Закарпаття з Румунією

16 Серпня 2023 22

Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску побудують на кордоні з Румунією — між селом Біла Церква на Тячівщині та румунським Сігету Мармацієй. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко.

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Вчора, 15 серпня, це рішення схвалив Кабмін.

На Берегівщині, на кордоні з Угорщиною, планують запустити в дію ще один КПП

“Між українським селом Біла Церква і румунським Сігету Мармацієй, які розділяє річка Тиса, з’явиться міжнародний автомобільний пункт пропуску. Міст зводитиметься за кошти Румунії і ЄС, за нами – будівництво дороги до ПП”, — написав Чубірко.

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Займатиметься будівництвом дороги Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Служба автомобільних доріг, — повідомили Varosh у Закарпатській митниці.

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Фото зі сторінки Володимира Чубірка у Фейсбуці

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# кордон # КПП # Румунія

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