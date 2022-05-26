У офісі “Руху підтримки закарпатських військових” провели обшуки. Що відомо

Вдень з 25-го травня до 7-ї ранку 26-го травня в офісі “Руху підтримки закарпатських військових” провели обшуки — повідомляє Суспільне.Новини.

Інформацію Суспільному телефоном підтвердила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. За словами волонтерки Руху Галини Ярцевої, правоохоронці вилучили коробки з допомогою через підозру у торгівлі гуманітарним вантажем. З цими звинуваченнями вона не погоджується.

Інформацію про обшуки в офісі волонтерів вночі 25 травня повідомили на сторінці “Руху підтримки закарпатських військових” у Facebook. За словами волонтерки організації Галини Ярцевої, обшуки завершили о 7-ій ранку 26 травня. Наразі волонтери відновили свою роботу. Самі обшуки Галина Ярцева назвала незаконними.

“В нас вилучили все. В нас вилучили документи, комп’ютери, телефони, всю допомогу, все те, що ми купили в Європі. В нас порожні склади…До останньої пляшки води. Ми не будемо зупинятися допомагати військовим”, — розповіла Галина Ярцева.

Наразі рух відновив свою роботу. Люди продовжують приносити в офіс продукти та речі, які потребують наші військові.

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