В Ужгороді шиють і успішно продають патріотичні футболки. А гроші — армії

Рух підтримки закарпатських військових втілює проєкт «Патріотична футболка». Якісно шиють чоловічі й жіночі, різних кольорів та розмірів, бавовняні.
І найважливіше — з актуальною українською символікою.
4 квітня волонтери розповіли про одну з цілей: закупити 500 тріад — це тактичні набори з окулярів, наколінників та рукавиць. Ціна — €11 000. І кожна гривня з проданих виробів спрямовується для цієї потреби.
5 квітня вже була інформація про перший заробіток із інтернет-магазину — 163 120 гривень. Тож уже оплачена перша частина тріад.
— Ціль «тріада» — цілком досяжна! Дякуємо команді, які її втілюють, дякуємо людям, які вподобують наші футболки і активно купують!
Ціна — 500 гривень — все для армії. Три футболки = два тактичні набори.
До речі, нещодавно волонтери на площі Театральній в Ужгороді продали майку TikTok- та ютуб-блогерці Саші Київській.
Інтернет-крамниця, фейсбук, інстаграм.
У штабі Руху підтримки закарпатських військових. Ужгород, вул. Гойди, 8.
На волонтерській локації, що на площі Театральній в Ужгороді.
На волонтерських постах у Дасторі, Новому Вопаку, в Епіцентрі.
Varosh