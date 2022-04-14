В Ужгороді шиють і успішно продають патріотичні футболки. А гроші — армії

Рух підтримки закарпатських військових втілює проєкт «Патріотична футболка». Якісно шиють чоловічі й жіночі, різних кольорів та розмірів, бавовняні.

І найважливіше — з актуальною українською символікою.

4 квітня волонтери розповіли про одну з цілей: закупити 500 тріад — це тактичні набори з окулярів, наколінників та рукавиць. Ціна — €11 000. І кожна гривня з проданих виробів спрямовується для цієї потреби.

5 квітня вже була інформація про перший заробіток із інтернет-магазину — 163 120 гривень. Тож уже оплачена перша частина тріад.

— Ціль «тріада» — цілком досяжна! Дякуємо команді, які її втілюють, дякуємо людям, які вподобують наші футболки і активно купують!

Ціна — 500 гривень — все для армії. Три футболки = два тактичні набори.

До речі, нещодавно волонтери на площі Театральній в Ужгороді продали майку TikTok- та ютуб-блогерці Саші Київській.

5 причин подарувати футболку від Руху підтримки закарпатських військових:

Бо тепер футболка з патріотичним написом — це як фотка з ужгородською сакурою. Мусить бути в кожної порядної людини. Бо 100% доходу спрямовують на потреби армії. А що може бути кращим подарунком, ніж наближення Перемоги? Бо в такій майці не ганьба вийти в люди. Це той подарунок, який не захочуть передаровувати. Бо є люди, які хочуть таку, але не мають часу її замовляти чи й узагалі шкодують грошей на радощі для себе. Бо зараз це тренд у світі. І власник та власниця відчуватимуть єдність з усім світом, гордість за Україну та наших Захисників і Захисниць.

Придбати онлайн:

Інтернет-крамниця, фейсбук, інстаграм.

Придбати офлайн в Ужгороді:

У штабі Руху підтримки закарпатських військових. Ужгород, вул. Гойди, 8.

На волонтерській локації, що на площі Театральній в Ужгороді.

На волонтерських постах у Дасторі, Новому Вопаку, в Епіцентрі.

Varosh