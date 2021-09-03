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Новини

У Мукачеві з’явиться перший мурал. Його малюють Тиберій Йонаш та учні ромської художньої школи

3 Вересня 2021 152

2 вересня в Мукачеві почали розфарбовувати мурал. Це перший мурал такого масштабу в місті. Його створюють на будинку по вулиці Ужгородській, неподалік Мукачівського державного університету.

Автор – художник Тиберій Йонаш.

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До оформлення він долучив учнів художньої школи “Ром Арт”.

«Діти з великим ентузіазмом і старанням приступили до творчої праці. Невдовзі великий мурал буде окрасою міста Мукачево», – каже Тиберій.

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Він зазначає, що фарби, витратні матеріали – це за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Varosh

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# мистецтво # роми # сучасне мистецтво # тиберій йонаш

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