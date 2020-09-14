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Новини

Митець Тиберій Йонаш відкрив на Закарпатті вже другу художню школу для ромської молоді

14 Вересня 2020 105

Ми намагаємося завжди стежити на проєктами героїв наших публікацій. Особливо за історіями успіху. Як от відкриття нової художньої школи ромським митцем Тиберієм Йонашем.

Про Тиберія та його школу в Мукачеві ми розповідали в нашому матеріалі Такі як усі: історії 4 закарпатських ромів, які знайшли себе в Україні. Цими ж днями художник відкрив нову школу для дітей у селі Ратівці Ужгородського району.

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Ми протягом останніх трьох років навчаємо учнів у художній школі «Ром Арт» в Мукачеві. Заняття проводимо у приміщенні, яке розташоване у ромському поселенні. Але зараз ми активно думаємо над тим, щоб розширити роботу, охопити навчанням талановиту ромську молодь з інших населених пунктів Закарпаття. За постійної підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у 2020 році, попри карантин, ми мали можливість провести два виїзні майстер-класи, аби знайти талановиту ромську молодь в Ужгороді та селі Ратівці Ужгородського району. Мене здивувало те, наскільки талановитими є ромські діти сільської місцевості. У школі вони позбавлені можливості розкривати свої таланти. У селі Ратівці нас дуже добре прийняли, надали приміщення місцевої ромської церкви для проведення майстер-класу, організували дітей для уроку. Роми села Ратівці та Мукачева є угорськомовними, тому між нами не було мовного бар᾽єру. Тому створити перший філіал художньої школи «Ром Арт» ми вирішили саме у Ратівцях, відстань до якого з Мукачева складає 40 км, каже Тиберій Йонаш.

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Проєкт вже отримав підтримку від Міжнародного фонду «Відродження». Попередньо, два рази на тиждень, викладач школи Тиберій Йонаш проводитиме навчання з ромськими дітьми. Головна мета – не тільки розкривати таланти дітей, а й дати їм можливість у майбутньому піти вчитися до середніх та вищих навчальних закладів, зокрема до художніх училищ та академій. Це дасть їм змогу знайти достойну роботу.

Varosh

 

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# мукачево # роми # тиберій йонаш # ужгород # художник

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