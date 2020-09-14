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Новини

У Деренівській Купелі відкрилася виставка “Зустріч” від чотирьох митців (ФОТО)

14 Вересня 2020 80

12 вересня у галереї Арт-ДК у Деренівській Купелі відкрилася виставка “Зустріч”. Свої полотна представили четверо художників: Василь Кадар, Віктор Мельничук, Іван Небесник та Руслан Тремба

Наші історії про цих живописців:

Митці кажуть, що виставка “Зустріч” – це перетин поглядів, спонтанний момент співіснування, демократія змісту. Попри матеріальну та штучну природу походження мистецького твору, його поява відбувається там, де починається свідомість, а отже – це щось стихійне, що існує на рівні еманації енергій і виникає в спонтанному і прекрасному танці випадковостей.

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Ця виставка демонструє пошуки закарпатських живописців у нефігуративному мистецтві.  Для кожного автора важливі його технологічні знахідки, адже вони визначають не лише зовнішні ефекти, але й сенс, який транслюються творами. Зрештою, для мистецтва не існує банальної теми, а ця виставка дає змогу зустрітися не тільки для обговорення та огляду, але й для зустрічі із самим собою.

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Виставка триває до 4 жовтня.

Varosh

За інформацією Деренівської Купелі


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