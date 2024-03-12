Триденну толоку з очищення потічка від сміття проведуть екоактивісти у гірському селі на Закарпатті

Екологічну акцію «Не кидай сміття у потік» проведе організація «Save Пікуй» у гірському селі Щербовець впродовж 18-20 квітня. Організатори запрошують долучатися усіх, кому небайдужа проблема засилля сміття.

Як розповіла у коментарі Varosh голова організації Save Пікуй Наталя Вишневська, «сміттєва» проблема вже роками актуальна для всієї області. Для Жденієвської громади, зокрема й для села Щербовець, це питання стоїть особливо гостро, адже в громаді досі не налагоджений вивіз сміття.

«Такого жаху зі сміттям на берегах, у річках, як цього року, я не пам’ятаю за всі 20 років, відколи живу на Закарпатті. Ні сантиметра живого чистого берега, річки перетворені на сміттєзвалища. У нас в потічку теж є сміття. Проблема пов’язана насамперед із тим, що у Жденіївській громаді взагалі немає вивозу сміття з сіл. Тож люди вирішують цю проблему самотужки – хтось палить сміття на городі, хтось вивозить в інші населені пункти, хтось, за прикладом попередніх поколінь, викидає в потік», – розповіла Наталія Вишневська.

За останні 2 роки організації вдалося організувати в громаді прийом від населення вторсировини. Двічі на місяць сюди приїздить приватний підприємець із Мукачева Дмитро Герць, якому люди можуть здати на переробку пляшки, жерстяні банки та скло.

Утім, навіть запровадження сортування відходів все одно не вирішує проблему остаточно. Адже так зване неконденційне сміття, як от, наприклад, всілякі целофанові обгортки, старі чоботи, шланги від пилососів, неробочі холодильники – все це потрапляє зрештою в місцевий потічок, розповіла Наталія Вишневська.

«Для того, аби вичистити весь потік, знадобиться 3 дні. Роботу плануємо розбити на 4 бригади. Нам дуже потрібна допомога сільради для вивезення хоча би однієї машини сміття – це 8 тисяч гривень. Іншу машину ми готові оплатити самостійно», – каже пані Наталія.

Так, зібране сміття в процесі сортуватимуть: пет-пляшки, консервні та жерстяні банки, скло. Всі необхідні для робіт матеріали, як от рукавиці та мішки, організатори надають.

Щоби впоратися з усім обсягом робіт, необхідно близько 30 людей. Тож усіх охочих організатори запрошують долучатися до толоки. Тим, хто виявить бажання залишитися більш ніж на 1 день, готові забезпечити житло. Якщо хтось захоче ночувати у наметах, їх можна буде розбити на подвір’ях організаторів.

Після успішного фіналу робіт, каже Наталія Вишневська, також є можливість здійснити екскурсію мальовничим Щербовцем, прогулятися на Пікуй чи на Вододільний хребет, побачити лісові озера.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: сайт Гірського рятувального центру Івано-Франківської області

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