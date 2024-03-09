Три “іменні” дрони відправили на передову ужгородські друзі полеглого у війні діджея Макса Рудського (Науменка)

Кошти зібрали під час волонтерської акції. Відтак дрони підписали й направили на передову. Сьогодні, у Міжнародний день діджея, збір коштів на дрони продовжать на ярд-сейлі.

Як повідомляв Varosh, волонтери Руху підтримки закарпатських військових виготовляють дрони-камікадзе, дають їм імена полеглих закарпатських Героїв та відправляють дрони на передову.

Зібрати кошти на «іменний» дрон до Міжнародного дня діджея вирішили також друзі полеглого у війні діджея Макса Науменка, відомого як Макс Рудськой. Максим Науменко переїхав із родиною в Ужгород із Донецька на початку російсько-української війни у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. Загинув у жовтні 2023 року під рідним Донецьком.

Аби помститися за друга, його товариші долучилися до збору коштів на дрони: минулої неділі вони закрили волонтерську зміну в одному із супермаркетів Ужгорода, розповіла у коментарі Varosh одна із волонтерок Вероніка Брудка.

Під час волонтерського чергування у скриньку вдалося зібрати 23 900 грн. Паралельно тривав збір коштів на відкриту під цю мету банку, на яку загалом надійшло 42 032 гривні.

Зібраних коштів – всього майже 66 тис. гривень – вистачило для того, аби зібрати одразу три дрони. Всі вони були підписані на честь полеглого Макса Науменка і відправлені військовим на передову, розповіла волонтерка Руху підтримки закарпатських військових Вікторія Жуйко.

Сьогодні ж, 9 березня, у Міжнародний день діджея друзі Макса організували так званий ярдсейл – розпродаж вироблених власноруч речей, оригінальних та креативних, колекційних предметів. За словами Вероніки Брудки, Макс Рудськой сам був «затятим барахольщиком», тож захід має символічне значення. Ярд-сейл, за її словами, буде складовою великого волонтерського ярмарку Руху підтримки закарпатських військових, який триватиме впродовж 8-10 березня на набережній Незалежності.

А вже в неділю, 10 березня, «естафету» волонтерського збору коштів на іменні дрони переймуть друзі полеглого у війні екскурсовода Тараса Гайдука. 31-річний Тарас Гайдук – випускник ужгородської школи №15 і Українського католицького університету, голова правління у ГО “Закарпатська Громада”, екскурсовод загинув у війні з росією у березні 2022 року. Впродовж завтрашнього дня його друзі волонтеритимуть в одному із супермаркетів Ужгорода, аби згодом відправити дрон (або дрони) помститися за друга.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових у Фейсбук

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