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Новини

Три “іменні” дрони відправили на передову ужгородські друзі полеглого у війні діджея Макса Рудського (Науменка)

9 Березня 2024 64

Кошти зібрали під час волонтерської акції. Відтак дрони підписали й направили на передову. Сьогодні, у Міжнародний день діджея, збір коштів на дрони продовжать на ярд-сейлі.

Як повідомляв Varosh, волонтери Руху підтримки закарпатських військових виготовляють дрони-камікадзе, дають їм імена полеглих закарпатських Героїв та відправляють дрони на передову.

Зібрати кошти на «іменний» дрон до Міжнародного дня діджея вирішили також друзі полеглого у війні діджея Макса Науменка, відомого як Макс Рудськой. Максим Науменко переїхав із родиною в Ужгород із Донецька на початку російсько-української війни у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. Загинув у жовтні 2023 року під рідним Донецьком.

Збір коштів на дрони за Макса Рудського

Дрон, який закупили за зібрані кошти на “помсту” за Макса Рудського

Аби помститися за друга, його товариші долучилися до збору коштів на дрони: минулої неділі вони закрили волонтерську зміну в одному із супермаркетів Ужгорода, розповіла у коментарі Varosh одна із волонтерок Вероніка Брудка.

Друзі діджея Макса Рудського збирали кошти на "іменний" дрон

Акція зі збору коштів на “іменний” дрон. Вероніка Брудка – зліва

Під час волонтерського чергування у скриньку вдалося зібрати 23 900 грн. Паралельно тривав збір коштів на відкриту під цю мету банку, на яку загалом надійшло 42 032 гривні.

Зібраних коштів – всього майже 66 тис. гривень – вистачило для того, аби зібрати одразу три дрони. Всі вони були підписані на честь полеглого Макса Науменка і відправлені військовим на передову, розповіла волонтерка Руху підтримки закарпатських військових Вікторія Жуйко.

Друзі діджея Макса Рудського збирають кошти на дронзбирають

Друзі діджея Макса Рудського на волонтерському чергуванні

Сьогодні ж, 9 березня, у Міжнародний день діджея друзі Макса організували так званий ярдсейл – розпродаж вироблених власноруч речей, оригінальних та креативних, колекційних предметів. За словами Вероніки Брудки, Макс Рудськой сам був «затятим барахольщиком», тож захід має символічне значення. Ярд-сейл, за її словами, буде складовою великого волонтерського ярмарку Руху підтримки закарпатських військових, який триватиме впродовж 8-10 березня на набережній Незалежності.

Благодійний ярмарок триватиме впродовж трьох днів в Ужгороді

Благодійний ярмарок в Ужгороді. Афіша

А вже в неділю, 10 березня, «естафету» волонтерського збору коштів на іменні дрони переймуть друзі полеглого у війні екскурсовода Тараса Гайдука. 31-річний Тарас Гайдук – випускник ужгородської школи №15 і Українського католицького університету, голова правління у ГО “Закарпатська Громада”, екскурсовод загинув у війні з росією у березні 2022 року. Впродовж завтрашнього дня його друзі волонтеритимуть в одному із супермаркетів Ужгорода, аби згодом відправити дрон (або дрони) помститися за друга.

 

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових у Фейсбук

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