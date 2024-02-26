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Новини

Дрони-камікадзе виготовляють закарпатські волонтери та дають їм імена загиблих Героїв

26 Лютого 2024 43

Волонтери ГО “Рух підтримки закарпатських військових” виготовляють дрони-камікадзе та пересилають воїнам на фронт. За два місяці зібрали кошти на деталі та виготовили понад сотню дронів, — розповіли Varosh у “Русі”. Тепер волонтери запустили ініціативу з іменуванням дронів:

— Це дрони-камікадзе, або дрони єдиного польоту, їх основна функція полягає в тому, щоб причеплений снаряд скинути на позиції ворога і під час влучання вони вибухають, — пояснили Varosh в організації. —  Вони знищують особовий склад, техніку, бліндажи тощо. Збір на дрони — це збір на помсту. Ми підписуємо і іменуємо дрони іменами  загиблих людей, близьких нашій волонтерській родині.Це дрони помсти.

Волонтери зняли відео ініціативи, яке опублікували в другу річницю повномасштабної війни і, зі слів волонтерів, це тільки початок цього циклу. Волонтери поступово додаватимуть імена всіх загиблих воїнів-закарпатців.

Також дрони іменуватимуть від організацій, які долучилися донатами до збору на запчастини до дронів.

Долучитися до збору на запчастини для FPV можна за реквізитами “Руху підтримки закарпатських військових”:

ГО РПЗВ – УЖГОРОД

Код отримувача: 44782263

Рахунок отримувача: UA453052990000026003023605891

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

4246001030438224

Varosh,

Відео “Руху підтримки закарпатських військових”

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# varosh # дрони # дрони-камікадзе # імена # новини # Рух підтримки закарпатських військових # ужгород

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