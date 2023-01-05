2023 рік стане Роком кінотуризму на Закарпатті

Закарпатська туристична організація разом з ГО “Культура Екологія Туризм” оголосили 2023 туристичний рік на Закарпатті роком кінотуризму. Йдеться про відвідання місць на Закарпатті, де знімали художні фільми, пояснив Varosh гід Макс Адаменко. Ідея належить туризмознавцю, професору Федору Шандору.

— Це нова сфера, нічого такого раніше не було, немає чіткого каталогу з маршрутом, мапою, рекомендаціями і цього року ми все це будемо розробляти, — пояснив він. — Щотижня старатимемося рекомендувати одну стрічку: розповідатимемо, де саме відбувалися зйомки, цікаві моменти, публікуватимемо фотокадри тощо. Особисто я відвідуватиму ці місця і якщо є впізнавані ракурси чи будівлі, то компонуватиму фото з селфі на сучасній локації. Наприклад, у Колочаві знімали “Марійку невірницю” і там досі є ті хижі, церква і ті гори, що і у фільмі. А в “Паланку” свого часу знімали фільм “Овод”.

Фільм “Ла Палісіада”, який знімали в Ужгороді, презентують на Роттердамському кінофестивалі

З його слів, братимуть до уваги всі стрічки, які знімались на території краю впродовж століття. Макс Адаменко додав, що кінотуризм допомагає розвивати туризм регіону загалом: люди зможуть подивитися об’єкти, які були показані у фільмі, відвідати місця зйомок давніх часів, поїхати в кінотури, розроблені за різними локаціями зйомок фільмів, або які лише вважаються такими – які відзняти в одних місцях, але розповідають про інші місця.

“Люди хочуть зрозуміти регіон, у який приїхали”: гідеса Марія Заболотна про роботу екскурсоводів під час війни

— Наприклад, фільм “Гордубал” — його початок знімали у селі Барбово, потім у Страбичові, а цілий фільм уже в словацькому селі Шумяц. І це зразу 3 місця, які цікаво буде відвідати, — пояснив Макс Адаменко. — Паралельно з кіномісцями люди цікавитимуться й супутньої інфраструктурою локацій: цікаві місця, продаж сувенірів, де поїсти, готелі-садиби тощо.

Наразі робиться каталогізація місць та мапа, робляться скріни та фото локацій, з яких можна буде комбінувати маршрути.

Varosh

Фото зі зйомок фільму “Ла Палісіада” в Ужгороді

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.