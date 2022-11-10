Мукачево 30-40-х років відтворили у фотомобі Retro Munkács

У Мукачеві 6 листопада провели фотомоб Retro Munkács: 15 мукачівців зібралися в центрі міста біля Ратуші у ретро-одязі, спілкувалися та фотографувалися. Один з організаторів акції Олександр Шершун розповів Varosh, що таким чином хотіли відтворити атмосферу міста 30-40 років.

— Найскладніше було підібрати локацію і час, які б не видавали сучасності: щоб в об’єктив часом не потрапили сітілайти, кондиціонери, сучасні автомобілі, пластикові вікна чи двері, — розповів він. — Тому ми з фотографом Миколою Вінаром придивлялися кілька тижнів і зрештою зупинилися на центрі міста у неділю о 8-й ранку. В нас була година до того, як на вулицях з’являться люди, які поспішають на службу в церкву, і потім була ще десь година на відносно порожній вулиці.

Зупинилися на епосі 20-30 років через те, що тоді вже з’явилась значна частина міської фотозйомки, Мукачево фотографували багато іноземних фотографів і на вулицях був досить цікавий контраст: світова мода вже панувала серед містян. але на їхньому фоні своїм одягом вирізнялися 2 категорії — місцеве населення з околиць, яке приїжджало в місто на базар та євреї.

— Через це виникав дуже ефектний контраст, — сказав Олександр Шершун. — Переглянувши старі фото, ми вирішили спробувати відтворити ту атмосферу і долучити до цього усіх бажаючих. Зрештою, нам це вдалося зробити. Крім того, вдалася також спроба показати “старе” місто, без моментів сучасності. Якщо будівля радикально не перебудована, то це можна і треба показувати, тому що міста в ті роки виглядали набагато акуратніше.

За словами Олександра, у зйомці не використали жодного музейного елементу одягу — учасники фотомобу самі шукали одяг цієї епохи, хто в скринях бабусь-дідусів, хтось у стокових магазинах. На 2/3 фото зроблені на старі механічні об’єктиви Helios 81 та Toyo optiks. Також не застосовувалася пост-обробка світлин.

Також організаторам вдалося закрити потребу в ремонті автівки для “Азову” — зібрані 3 тисячі гривень покрили ремонт стартера.

Аналогічні акції організатори планують провести і в інших закарпатських містах — передусім в Ужгороді, бо в місті є цілі старі пішохідні квартали, які можна використати у зйомці, можна також зробити зйомку у Виноградові, Берегові, Хусті і в інших містах.

Varosh

Фото: Миколи Вінара

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