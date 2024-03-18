“Сякоє”: Олексій Уманський видасть бобіну й компакт-диск із закарпатськими піснями

Бобіна з підбіркою закарпатських пісень має приїхати в Ужгород уже цього тижня. Робота над компакт-диском наразі ще триває.

Вихід нового компакт-диску та бобіни, де будуть зібрані закарпатські музичні треки, що лунали й лунають на радіо «Єден», анонсував засновник радіо, радіоведучий, колекціонер вінілових платівок Олексій Уманський.

Випуск нового аудіозбірнику «Сякий» стане логічним продовженням попередніх ініціатив, розповів у коментарі Varosh Олексій Уманський. Так, раніше чоловік вже випустив вінілову платівку та аудіокасету «Нашоє 2» із закарпатськими піснями.

«Хочеться, аби пісні були записані на всіх носіях, тож я вирішив зробити ще компакт-диск та задля експерименту – записати пісні на бобіну. Подумав, що це буде такий унікальний запис, бо зараз мало у кого вже залишилися бобінові програвачі. Собівартість бобіни – 1200 гривень, і навіть якщо ніхто її не купить, вона залишиться в мене як артефакт», – розповів Олексій Уманський.

Допомагав у записі бобіни музикант, бас-гітарист Кирило Мачинський. Наразі запис – на фінальній стадії, і вже днями бобіна має прибути в Ужгород.

Тим часом тривають переговори із лейблом, який візьметься за випуск музичного компакт-диска.

«Щодо треків, які будуть на диску: як завжди, в пріоритеті – закарпатська музика. Я скомбінував добірку так, аби на ній була і електронна музика, і рок, і щось хіпстерське, і хіп-хоп. Це будуть як старі, так і нові треки, плюс фрагменти з ефірів. Компакт-диски я й сам інколи в машинах слухаю, думаю, він буде цікавим саме автомобілістам. А ще диск можна використовувати як мерч», – розповів Олексій Уманський.

Попередньо йдеться про те, що диск може буде випущений накладом у 50 примірників. Однак у разі, якщо запитів від слухачів буде більше, тираж також можна збільшити, зазначив Олексій.

Виручені від продажу аудіозбірника кошти буде передано на потреби військових.

Список треків, які увійдуть в аудіозбірник:

Blat «Не лізь у мафію» (03:14) Йодована сіль «Гарячий асфальт» (2:07) Гоша Гашан «Фіолетово» (3:47) King Tubby meets Pasulya (2:06) Tango Tempo «Modestly» (4:13) Bryla «Цей сон» (3:14) Christian Rythmique «Etude» (7:50) Станція «Легінь» (3:52) Jet Peks «Gypsy Loneliness» (5:33) «15-16» Амет cover (1:09) Akustika «Ako Sa Máš?» (3:26) Дзвінок з хімчистки (фрагмент прямого ефіру) (1:16) CordOn «Лепава вода» (2:40) Doping «Час покаже» (2:47) Василь Волошин «Прітон» (4:30) Хонест «Відро» (1:53) Vandor «Звізди» (2:52) Kolya Lakatosh – «Green eyes» (1:11) Cosmic Rain «I Should Realy Let You Go» (3:03) Ямайкович «Зінедін Зідан» (2:31) Заставка Ютро (0:27)

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: фейсбук-сторінка Олексія Уманського

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