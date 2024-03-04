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AC/DC, Nirvana, Курган і Агрегат: Олексій Уманський провів вінілову вечірку в Ужгородському СІЗО

4 Березня 2024 73

Проєкт «Круглий звук», в межах якого радіоведучий, діджей та колекціонер вінілових платівок Олексій Уманський проводить вінілові вечірки, завітав у Закарпатську установу виконання покарань №9.

Як розповів у коментарі Varosh Олексій Уманський, ідею вінілової вечірки у СІЗО він виношував не один рік, однак до останнього моменту вважав, що втілити її буде дуже важко.

«У мене давно була ідея зробити «Круглий звук» у СІЗО: я бачив це у такому форматі, щоб не лише просто вмикати музику з платівок, але поміж тим і розповісти про вінілову культуру, про концепцію проєкту, історії музикантів, які мали проблеми із законом, але завдяки творчості змогли все подолати та самореалізуватися… Нещодавно у нас на Радіо «Єден» записувався подкаст, на якому гостем був представник Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков.  Поза ефіром я спитав у нього, чи реально втілити ідею з «Круглим звуком» у тюрмі, і він погодився допомогти у комунікації з керівництвом установи», – розповів Олексій Уманський.

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“Круглий звук” у СІЗО

Спершу йшлося про те, що вінілову вечірку він проведе для довічно ув’язнених, однак зрештою її відвідувачками стали жінки, що утримуються у Закарпатській установі покарань. У визначений день Олексій привіз у тюрму всю необхідну апаратуру, для проведення заходу керівництво установи виділило окремий клас.

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Олексій Уманський та утримувані у Закарпатькій УВП №9

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Відвідувачкам «Круглого звуку» Олексій Уманський вмикав з платівок пісні АС/DC, Nirvana, Курган і Агрегат, Afric Simone, також фрагментарно розповідав про історію й культуру вінілу і навіть провів інтерактив: влаштував вінілову «Вгадай мелодію» та питав у жінок їхню думку щодо тієї чи іншої пісні, яка звучала.

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Після годинної вечірки у класі також музику з платівок Олексій Уманський ставив і в загальному холі СІЗО: «Там було багато камер, було видно, як люди виглядають з-за решіток, там теж переважно вмикав рок, трохи електронної музики. З однієї з камер навіть було замовлення: просили увімкнути AC\DC “Highway to hell”.

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На музичну подію, каже Олексій, утримувані в Закарпатській установі виконання покарань люди реагували по-різному, але переважно – позитивно: хтось плескав у долоні, хтось навіть підтанцьовував.

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“Круглий звук” у СІЗО

«Було цікаво, трохи незвично. Позаяк, це місце несвободи, звісно, що там панує своя атмосфера. Різні реакції людей, різні очі, але в цілому було відчуття – життя продовжується», – каже Олексій Уманський.

Про те, що «Круглий звук» ув’язненим прийшовся до душі, розповів для Varosh заступник начальника «Закарпатської установи виконання покарань №9» із соціально-виховної та психологічної роботи Андрій Глебов. За його словами, «ув’язнені на захід дуже позитивно відреагували, казали, що готові відвідувати такі заходи хоч тричі на тиждень».

Загалом, каже Андрій Глебов, у Закарпатській установі виконання покарань практикують різноманітні освітні, культурні та спортивні ініціативи.

«Нашу установу часто відвідують різні релігійні та громадські організації, які проводять різні заходи – як із засудженими, так і з ув’язненими. Ось прямо зараз, наприклад, у нас проводяться змагання з настільного тенісу: між собою змагаються засуджені до довічного ув’язнення, представники однієї з релігійних організацій та працівники установи – розповів Андрій Глебов.

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Олексій Уманський

За його словами, у Закарпатській установі покарань утримується 500 осіб різних категорій: ув’язнені; неповнолітні; жінки; засуджені, які залишені в установі для робіт з господарського обслуговування і засуджені до довічного позбавлення волі.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з фейсбук-сторінки Олексія Уманського та Державної установи “Закарпатська установа виконання покарань №9”

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