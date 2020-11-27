Олексій Уманський видасть вінілову платівку із закарпатськими піснями. Стартував передпродаж

Засновник радіо Єден Олексій Уманський планує видати вінілову платівку із закарпатською музикою. Сучасна й колоритна локальна музика може зазвучати на вінілі. А це інша якість звуку, м’яка, тактильна, адже ти справді немов торкаєшся мелодії. Аби Олексій втілив цю ідею – потрібна наша з вами підтримка – треба передплатити платівку. Тобто замовте її. Розповідаємо деталі – про майбутній збірник, крутість такої ініціативи і спосіб передплати. А ще публікуємо аудіонарізку треків, які будуть в альбомі.

Наші історія про Олексія та радіо Єден: Два роки Єден: єдине інтернет-радіо на Закарпатті, яке живе за підтримки слухачів

«Унікальність цієї ідеї полягає в тому, що локальна музика, яку ми з вами знаємо і цінуємо, буде існувати на носії інформації, який переживе цифрову культуру. Вінілова культура знову повернулась і було би добре і нашому краю зайняти в ній якусь позицію», – каже Олексій.

На платівці будуть різножанрові композиції від різних виконавців. Вони мають локальний характер, подеколи діалектизми, музика створена або безпосередньо в області, аби авторами, які виїхали, проте все одно залишаються закарпатцями.

«Ми дозволяємо собі вмикати в ефірі будь-яку музику, мішати жанри як заманеться, тому в збірнику будуть драмендбейс, рок, електронна музика і хіп-хоп. У переліку пісень побачите легендарну пісню “Пуцка” від панк-рокерів з Чопа Bambula Bee. Або “Рекіти” – композицію культового проєкту Hudaki Village Band з Нижнього Селища. “Копала крумплі” від Чаламади з Виноградова. Або “Закарпаття моє” від Івана Поповича з села Осій Іршавського району».

Така буде музика: A (21:59)

1. Jingle Gelofunk «Всьо фосо» (00:02)

2. Hudaki Village Band «Rekity» (04:33)

3. Ptakh Jung «Monika» (08:20)

4. Іван Попович «Закарпаття моє» (03:01)

5. Чаламада «Копала крумплі» (03:00)

6. Mc Ozvald «For She» (02:03) B (20:26)

1. Jingle (Бельмондо) (00:10)

2. Гоша Гашан «Гостина» (04:37)

3. Обрій «Ad Civitas Solis» (05:06)

4. Redco & Raggasapiens «Палає сонце» (03:23)

5. Tyupa «Життя есе» (03:44)

6. Bambula Bee «Пуцка» (03:05)

7. No limits “Заставка” (00:21)

Проєкт некомерційний, але щоб видати 100 платівок, треба 1600 євро. До 25 листопада назбиралося 860 євро. Наприклад, за дві години діджеїнгу на Пішохідному мості Олексій зібрав 1400 гривень.

«Зібрати необхідну суму плануємо “спільнокоштом” та передпродажем. Передпродаж платівки розпочався і наразі вона коштує 650 грн. Пізніше буде дорожче. У разі, якщо ми не назбираємо кошти, вони будуть повернуті тим, хто підтримав ідею».

Олексій залучатиме краудфандинг, запрошуватиме інвесторів. Буде чудово, аби платівка заграла на вечірці до третього дня народження радіо Єден взимку 2021-го.

Послухайте аудіонарізку збірника:

Замовити платівку можете за номером картки Приватбанку: 4149 4991 3681 5667. При оплаті ставте позначку “на вініл”, скиньте скріншот оплати на сторінку радіо Єден у фейсбуці.

Евеліна Гурницька, Varosh