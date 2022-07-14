Сувенір з Ужгорода: Олександра Кость створює листівки із зізнанням у коханні місту

В Ужгороді презентували листівки із зізнанням у коханні Ужгороду. Фото Кафедрального собору, католицької церкви та вуличок міста разом з фотографом Стасом Гребенцем створює ужгородка Олександра Кость. Ініціаторка проєкту love_stivka, Олександра розповіла, що почала створювати різного роду листівки кілька років тому.

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— З початком війни вони стали патріотичними, — розповіла дівчина. — Гроші з продажу листівок я скеровую на потребі ЗСУ.

Фотографії з видами Ужгорода вирішили створювати, щоб люди мали можливість дарувати рідним чи друзям, тим більше, що тепер у місті багато людей немісцевих, які стали вимушеними переселенцями.

— Хотілося, щоб вони мали в себе частинку Ужгорода, — сказала Олександра. — Бачу з повідомлень, що людям ця ідея сподобалася, багато хто хоче такі листівки мати, щоб надіслати друзям, які зараз за кордоном, чи прикріпити на холодильник або ж використовувати як закладку в книгу.

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Листівки, яких наразі є 4 види, можна придбати разом з крафтовими конвертами в кав’ярні Simple, що в провулку “Гірчичне зерно».

Varosh

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