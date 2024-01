Створення нового плейбек-театру в Ужгороді: актори “Станції Уж” проведуть інтенсив для всіх охочих

Плейбек-театр «Станція Уж» оголосив про набір на базовий курс з плейбек-театру. Результатом навчання має стати формування в Ужгороді першого місцевого плейбек-театру.

Плейбек-театр «Станція Уж» діє в Ужгороді з весни 2022 року. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну чимало плейбек-акторів із різних міст, зокрема, Харкова, Дніпра, Одеси приїхали в місто як переселенці. Згодом вони об’єдналися та створили в Ужгороді спершу плейбек-театр «Станція Уж», а ще трохи пізніше – облаштували однойменний артпростір.

Нині ж «Станція Уж» оголосила про набір на базовий курс з навчання плейбеку для всіх охочих.

Як розповіла у коментарі Varosh лідерка плейбек-театру «Станція Уж», психологиня Наталія Шевченко, базовий курс навчання плейбеку складатиметься із трьох модулів, кожний із яких передбачає 2-денний навчальний інтенсив.

«Це будуть практичні тренінги, на яких ми вивчатимемо історію та принципи плейбек-театру, форми і правила, які в ньому використовуються. Будемо виконувати вправи, спрямовані на розвиток імпровізації та емоційного інтелекту. Формуватимемо навички взаємодії у групі, емоційної експресії, виразності. Люди, які пройшли навчання, отримують базові знання і вміння, з якими вони зможуть грати плейбек вже як команда», – розповіла Наталія Шевченко.

Плейбек-театр – це різновид імпровізаційного театрального мистецтва, де у виставах немає заздалегідь прописаних ролей і сюжетної лінії. Виступ створюється шляхом імпровізації безпосередньо під час вистави, і з залученням глядачів – базується на розказаних історіях із зали. Програючи історію на сцені, плейбекери допомагають глядачам «прожити» історію емоційно й відрефлексувати її, споглядаючи зі сторони.

Для Ужгорода плейбек-театр не був широко відомий до приїзду плейбекерів на початку повномасштабної війни. Нині вони, передаючи знання і навчаючи інших, прагнуть сформувати вже місцевий плейбек-театр і створити ще один осередок взаємопідтримки та діалогу у спільноті, розповіла Наталія Шевченко.

Навчання проводитимуть акторки «Станції Уж», сертифіковані тренерки Наталія Шевченко, Анастасія Карандашова та Світлана Маслова. По завершенню курсу учасники та учасниці отримають сертифікати від Української школи плейбек-театру.

«Ми використовуємо затверджену базову навчальну форму, яка прийнята Міжнародною та Українською школою плейбек-театру. Загалом ми маємо і комерційний базовий курс, але наразі йдеться саме про соціальний проєкт, у межах якого ми хочемо створити дорослий плейбек-театр – спільноту людей, яким цікавий презентаційний соціальний театр, близький до людей», – розповіла Наталія Шевченко.

За її словами, перед початком курсу «Станція Уж» зіграє імпровізаційну виставу для учасників, щоб усі, хто ще не знайомий із плейбеком, могли побачити, як відбувається перформанс. А на фініші проєкту, під час 3-го модуля базового курсу, учасники вже й самі гратимуть на сцені.

Навчання відбуватиметься у формі дводенного модуля раз на місяць, у суботу й неділю, з 10:00 до 19:00 з перервою на обід.

Перший модуль: 17-18 лютого

Другий модуль: 9-10 березня

Третій модуль: 13-14 квітня.

Реєстрація відбувається за посиланням: https://forms.gle/qz95xYfYs9QBS1ZdA.

Паралельно на «Станції Уж» триває донабір у підліткову студію плейбек-театру. Як розповіла Наталія Шевченко, про формування саме підліткового театру наразі не йдеться, але студійні заняття з підлітками в артпросторі проводять вже кілька місяців поспіль. Разом із тим, на квітень запланований вже перший публічний перформанс підліткової студії плейбеку на сцені.

Заняття у підлітковій студії відбуваються 1 раз на тиждень, щосереди, з 16:00 до 19:00.

Донабір у студію триватиме до 31 січня. Щоб записатися на заняття, необхідно заповнити відповідну форму: https://forms.gle/ZCqwjuC5tXUQH3BZ7.

Проєкт”Нове життя: плейбек-театр як ключ до інтеграції /New life: playback theatre as a key to integration” реалізовує ГО”Харківський фонд психологічних досліджень” за фінансової підтримки «Culture Helps / Культура допомагає» — проєкту, що співфінансується Європейським Союзом у межах спеціального конкурсу пропозицій для підтримки українських переміщених осіб та українського культурного та креативного секторів. Проєкт реалізовується Інша Освіта (UA) та zusa (DE).

