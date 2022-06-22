Як ужгородські волонтери відпочивають та знімають стрес у плейбек-театрі

Три години, на які ти повністю або майже повністю абстрагуєшся від щоденних проблем… Для когось зараз це звучить як давно забута розкіш. Але щоб наближати Перемогу, звідкись потрібно черпати сили.

Таким джерелом сил для ужгородських волонтерів став плейбек-театр. Зустрічі у такому форматі стали можливими завдяки проєкту «Турбота: для тих, хто тримає тил», що його реалізує ГО «Щасливі діти» за підтримки Європейського союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Плейбек-театр для Ужгорода явище нове й для більшості досі невідоме. З’явився він тут із повномасштабною війною в Україні — до Закарпаття приїхали актори з Харкова та Дніпра. Об’єдналися і заснували місцеву збірну плейбекерів «Станція Уж».

Керівниця плейбек-театру в Ужгороді Наталія Шевченко пояснює:

— Передусім це театр імпровізацій, де нема сценарію і заготовки. Глядачі розповідають особисті історії, а актори одразу перетворюють це на дію — на кількахвилинну виставу. Актори грають тілом, голосом, рухом під імпровізований музичний супровід.

Охочі спробувати себе у театрі гуртом виконували вправи для самовираження, імпровізували на музичних інструментах, відображували емоції та хором вимовляли актуальну скоромовку про лисицю, яка верзе нісенітницю та везе паляницю Укрзалізницею.

У плейбек-театрі, як і у звичайному, головне — це акторська гра та взаємодія з глядачем. Це й стало кульмінацією арттерапія. Учасники з залу ділилися власними важливими й буденними історіями, а актори в одній дії чи емоції втілювали цю історію. Спробувати себе в акторстві міг кожен.

— Від початку війни я зрозуміла, що треба хапатися за кожну ниточку, соломинку, бо ми живемо сьогодні й завтра може не бути, — розмірковує Оксана Шикула, що волонтерить у Центрі гуманітарної допомоги на ужгородському вокзалі. — Досі я себе не пробувала в акторській діяльності й не знала, чи зможу самовиразитися. Але в мене все вийшло.

Наступна вистава у суботу, 25 червня. Заняття відбудеться в актовому залі ЗОШ №5 в Ужгороді о 15:00. Реєстрація обов’язкова!

Терапевтичні зустрічі безкоштовні для волонтерів. Щоб відвідати їх, стежте за анонсами на сторінці ГО «Щасливі діти» й заповнюйте реєстраційні форми на наші майбутні заходи:

психологічні групи

плейбек-театр

кераміка та малювання

індивідуальні сесії з психологинею Людмилою Балецькою (для запису писати в месенджер)

індивідуальні сесії з психологинею Маріанною Мигаль (для запису писати у месенджер або на Вайбер: +380 (50) 288 64 34)

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компонента проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

За інформацією пресслужби ГО “Щасливі діти”

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