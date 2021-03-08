“Шлях (до) ромів”: Андрій Любка, Банди Шолтес та Микола Бурмек-Дюрі написали тексти для антології про ромів

4 березня, в Ужгороді, у закладі “Снек”, презентували антологію малої прози “Шлях (до) ромів”. Вона вийшла наприкінці 2020 року у видавництві “Видавництво”, за підтримки Ромської програми Міжнародного фонду “Відродження”.

До книги потрапили 19 творів різних стилів від авторів ромського і неромського походження. Вони творчо втілили в літературі тему стереотипів та автостереотипів щодо ромів в українському суспільстві.

Одна з ідей книги – надати голос тим, за кого переважно висловлювалися інші.

Андрій Любка розповів про те, чому прийняв запрошення написати текст для цієї збірки.

«Я давно цікавлюся ромською темою, і одна з причин та, що я не уявляю без ромів нашого закарпатського космосу, як би виглядали без них ці вулиці. А щоб написати щось, ти маєш це добре знати, втілитися в тему, проникнутися нею. Попри те, що я проживаю в районі, де ромів чимало, я не можу сказати, що увійшов з ними у достатній контакт. Тому мій текст власне про те, чому не завжди це можливо. Хоч у мене не вийшло, та зацікавлення ромами не закінчується увагою до такого собі екзотизму. Я бачу своє завдання у тому, щоб боротися зі стереотипами».

Ромський письменник із Виноградова Микола Бурмек-Дюрі розповів про тематику своїх двох текстів:

«Один із текстів торкається теми передачі від старшого покоління молодому, того що роми не мали би ганьбитися свого походження, а навпаки – пишатися особливостями нашого народу. Другий текст – ромська казка про те, як у середньовіччі роми мандрували від королівства до королівства».

На запитання із залу про назву книги, Сергій Пономарьов, директор Ромської програми Міжнародного фонду “Відродження”, пояснив, що основне у назві – прийменник “до”, який взятий у дужки.

«З одного боку, це “Шлях ромів” до самих себе, прийняття, усвідомлення, з іншого – “Шлях до ромів” українського суспільства, їх розуміння».

Перша презентація книги “Шлях (до) ромів” відбулася у листопаді 2020 року в Національному музеї Тараса Шевченка у Києві.

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