Школярі Ужгорода з 19 лютого повертаються на очне навчання

З 19 лютого в Ужгороді відновлюється освітній процес у школах міста.

Таким є рішення протиепідемічної комісії за результатами аналізу ситуації за попередній тиждень, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Своєчасне запровадження обмежувально-протиепідемічних заходів серед дітей та їх розмежування у закладах загальної середньої освіти та позашкільних форм навчання сприяло суттєвій стабілізації показників захворюваності населення міста.

Як повідомляв Varosh, із 5 до 9 школи Ужгорода через різке ускладнення епідситуації з захворюваністю ГРВІ та грип були закриті на карантин.

Минулого тижня обмежувальні заходи у школах міста були продовжені, однак з відновленням освітнього процесу у дистанційному форматі.

Моніторинг показав, що завдяки вчасно введеним обмежувальним заходам захворюваність знизилася на 38%.

«Зареєстровано зниження захворюваності дітей у 1,7 рази, зокрема дітей шкільного віку – у 2 рази. Також спостерігається зниження на 31,7% кількості госпіталізованих хворих – йдеться у повідомленні Ужгородької міської ради.

Тим часом, в цілому по Закарпатській області станом на понеділок, 12 лютого, епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ був перевищений на 90%.

За попередній тиждень в області зареєстрували 10 137 хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції, шо на 18% більше, ніж тиждень перед тим.

Найбільше хворіють люди у громадах Рахівського, Берегівського та Хустського районів.

Varosh,

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