У школах Закарпаття через грип та ГРВІ призупиняють навчання та вводять “дистанційку”

З метою запобігання поширенню захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання у школах Мукачева призупинили навчання.

Як повідомлять у Мукачівській міській раді, навчальний процес призупинено для учнів 1-7 класів. Учні 8-11 класів продовжують дистанційне навчання.

Заклади дошкільної освіти, мистецькі та спортивні школи продовжують роботу у звичному режимі.

Відпрацювання у молодших класах шкіл Мукачівської громади відбуватиметься через ущільнення навчальної програми, без порушення структури навчального року.

Також продовжуються обмежувальні заходи у школах Ужгорода, однак з понеділка заклади переходять у формат дистанційного навчання.

Як повідомляв Varosh, із 5 до 9 лютого у школах міста через різке ускладнення епідситуації з захворюваністю ГРВІ та грип був запроваджений карантин. Сьогодні відбулося засідання протиепідемічної комісії Ужгородської міської ради, яка ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи у закладах загальної середньої освіти до 16 лютого із відновленням дистанційного навчального процесу.

Запровадження карантинних заходів сприяло певній стабілізації показників захворюваності. Проте, за даними моніторингу епідемічної ситуації, в Ужгороді триває епідемія високої інтенсивності з перевищенням епідемічного порогу на 87,5% зі значною кількістю серед дітей шкільного віку (40,9%) та зростанням на 27 % дітей 15-17 років, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Так само залишаються на дистанційній формі навчання школи Берегівської громади. За інформацією медиків, ситуація по загальній захворюваності на ГРВІ у громаді залишається критичною. Дитячі садочки працюють у звичайному режимі з посиленим контролем за станом здоров’я дітей, повідомляє міський голова Берегова Золтан Бабяк.

На дистанційну форму навчання переводять всі заклади загальної середньої освіти і в Іршавській громаді. Як повідомляють у міській раді, у школах громади фіксують різке підвищення захворюваності на ГРВІ – 25% від складу кількості учнів громади. З огляду на ситуацію, з 12 до 16 лютого у школах вводиться дистанційна форма навчання.

Varosh

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