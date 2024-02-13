Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ на Закарпатті перевищено на 90%, однак динаміка поширення сповільнюється

Лікарі закликають закарпатців вчасно звертатися за медичною допомогою.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ на Закарпатті за останній тиждень перевищує епідемічний поріг на 90%.

За останній тиждень в області зареєстровано 10 137 хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Це на 18% більше, ніж попереднього тижня. Разом із тим, в порівнянні з попередніми тижнями, динаміка поширення захворюваності пригальмувалася, розповіла у коментарі Varosh головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

«Те, наскільки довго триватиме підвищення, буде залежати від введення протиепідемічних заходів. Групою ризику за показниками захворюваності є діти. Тож першочергові протиепідемічні заходи повинні бути спрямовані саме на дітей, які відвідують організовані колективи. Таким протиепідемічним заходом є роз’єднання дітей, коли навчання або переводиться на дистанційну форму, або запроваджується карантин. Як правило, такі заходи показують свою ефективність уже через 2 тижні», – розповіла Вікторія Тимчик.

Позаяк у певних громадах заходи з обмеження навчального процесу були введені з початком зростання захворюваності на грип та ГРВІ, наразі динаміка поширення трохи пригальмувалася, каже епідеміологиня. Якщо минулого тижня було зафіксовано зростання кількості хворих на 18%, то в попередні тижні цей показник становив 40% і 50% відповідно.

Найбільше хворіють люди у громадах Рахівського, Берегівського та Хустського районів.

60% серед усіх захворілих на грип та ГРВІ минулого тижня – діти: 5 749 пацієнтів.

З понад 10 тисяч хворих госпіталізації потребували 235 людей, 99 з яких – діти віком до 4 років.

Питання щодо госпіталізації вирішує лікар з огляду на комплекс симптомів та загальний стан пацієнта. В цьому контексті, сказала Вікторія Тимчик, дуже важливо завертатися за медичною допомогою вчасно й одразу на початку захворювання, не чекаючи значного погіршення стану здоров’я.

«Звернення до лікаря дозволяє або уникнути госпіталізації, або, якщо вона потрібна, зробити це своєчасно, а не коли людина потрапляє у заклад охорони здоров’я у середньо-важкому стані. Звертатися до лікарів потрібно ще й тому, аби ми мали об’єктивну статистику. Адже, коли ми зараз говоримо про 10 тисяч хворих, то це – лише ті пацієнти, які були на прийомах», – розповіла Вікторія Тимчик.

Окрім вчасного звернення по медичну допомогу, лікарі також закликають в разі захворювання обмежувати контакти з іншими людьми.

«Ми зараз бачимо чимало хворих, які продовжують ходити на роботу, користуватися громадським транспортом. Але це неправильно. Якщо вже захворіли, треба відкривати лікарняний, тим більше, що зараз це можна зробити дистанційно, і залишатися вдома, лікуватися», – каже головна епідеміологиня області.

Разом із тим, в області триває й вакцинальна кампанія від грипу. Всього з початку епідемічного сезону на Закарпатті від грипу щепилися майже 2,5 тисячі людей, зокрема 44 – впродовж минулого тижня.

Varosh,

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