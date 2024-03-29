Школярі у селі на Ужгородщині самостійно облаштували спортивний майданчик

Ініціаторами та виконавцями встановлення спортивного майданчика у Руських Комарівцях, який обладнали за грантові кошти у межах програми UPSHIFT, стали старшокласники Руськокомарівського ліцею. Майданчик облаштували на території навчального закладу.

Як розповіла у коментарі Varosh школярка Олеся Буксар, наприкінці минулого року разом із командою однодумців з ліцею вони подалися з власним проєктом на програму UPSHIFT.

«Ми проаналізувавши, яка в нас є найбільша проблема в селі, і визначили, що сучасна молодь не займається спортом, бо не має, де це робити, тому веде шкідливий спосіб життя. Тож у нас одразу виникла ідея зробити спортивний майданчик. Ми розробили 3D модель для презентації, як би він мав виглядати – перед цим радилися, збирали думки від молоді, щоб зробити майданчик таким, куди б вони приходили займатися спортом», – розповіла Олеся Буксар.

Підготовлений командою проєкт був відібраний для реалізації, відтак команда – троє дівчат та хлопець, усі дев’ятикласники, – пройшла чотириденне навчання у буткемпі в Мукачеві і отримала фінансування на втілення проєкту.

Загалом на облаштування майданчика команді виділили бюджет у сумі 96 тис. 100 грн. Ментором команди став Іван Логойда.

«Після цього у нас було дуже багато роботи з різними паперами, ми закупили всі матеріали, необхідні для роботи, будівельні матеріали, а також камери відеоспостереження та прожектори, щоб освітлювати майданчик. Ми дуже вдячні директорці нашої школи Ларисі Сарваш, яка дозволила нам встановити спортивний майданчик саме на території школи», – сказала Олеся Буксар.

За її словами, монтувати й облаштовувати майданчик команді допомагали як інші учні Руськокомарівського ліцею, так і дорослі мешканці села.

Майданчик обладнали на вулиці, просто неба, тож нині він доступний для відвідування для усіх охочих.

Олеся Буксар розповіла, що вже зараз на майданчик щодня приходить займатися молодь.

«З моменту, як ми 25 березня відкрили майданчик, ми бачимо, що сюди постійно приходять тренуватися підлітки, молоді люди ввечері приходять компаніями займатися. В розмовах ми чули, що багато хто вже й відмовляється від шкідливих звичок, надаючи перевагу дозвіллю на майданчику. Тож ми дуже раді, що нам все ж вдалося трохи зрушити проблему, яка нас турбувала з самого початку, і з якою ми подавалися на програму», – розповіла дівчина.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Олесею Буксар

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram