Від ідеї до успіху: які проєкти реалізувала молодь Закарпаття завдяки програмі UPSHIFT

Чи мали ви колись ідею, яку хотіли втілити в реальність? Здебільшого кожен із нас має щось на кшталт задумів, які можна перетворити на масштабний суспільно корисний проєкт.

Відтак у молоді з’явилася така можливість, коли цьогоріч на Закарпатті стартувала інноваційна програма UPSHIFT (з англ. “рух вгору”), яку втілює дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Її мета – надання молоді навичок 21 століття, які стануть в пригоді на ринку праці.

Програма виникла ще на початку 2000-х в умовах збройного конфлікту в Сербії, і була спрямована на підтримку молоді. Небайдужі активісти хотіли довести підліткам, що навіть попри скрутний час важливо зростати та розвиватися. Згодом UPSHIFT став масштабним і його почали розвивати в багатьох європейських країнах. Як результат – програму започаткували в більше, ніж 40 країнах.

В Україну UPSHIFT прийшов ще у 2018 році (зародився в Харкові), а Закарпаття цьогоріч вперше взяло участь в цьому проєкті.

Внутрішній механізм UPSHIFT

За словами комунікаційного менеджера ГО “Простір молоді”, яка є імплементаційним партнером програми UPSHIFT в Закарпатській області Тетяни Лесюк, програма складається з декількох етапів. Найперший із них – формування команд, які складаються з 3-5 людей віком від 14 до 24 років.

Після того, як учасники подають заявки, відбувається відбір команд. Тетяна Лесюк каже, що під час першої хвилі було 58 заявок – це доволі багато, адже в одній хвилі може бути тільки 10 команд.

Кожна команда матиме свого ментора — людину, яка допомагатиме молоді втілювати проєкти протягом 3 місяців. Перше знайомство з нею відбувається онлайн на так званій “Фазі натхнення та дослідження”.

“Найяскравіший етап програми – проведення буткемпу. Це чотириденний тренінг, під час якого молодь разом з менторами посилено працює над майбутньою проєктною заявкою. Досліджують цільову аудиторію, вивчають корінь проблеми, прописують фінансування, враховують можливі ризики. Завершується буткемп презентацією проєктної ідеї запрошеним експертам, які дають поради щодо підсилення майбутніх проєктів чи просто діляться своїм досвідом, – додає Тетяна Лесюк.

Ідея програми полягає в тому, щоб молодь могла вирішити проблему своєї громади. Вони повинні бути мотивовані цим. UPSHIFT дає можливість втілити молоді свої перші проєкти в житті. Завдяки однодумцям, менторам та спільноті молодь може і вирішує проблемні питання регіону, таким чином покращує життя тутешніх.

Загалом на Закарпатті будуть реалізовані 4 хвилі програми. Апшифтери першої хвилі свої проєкти вже втілили, а другої ще на початку шляху. Пройшли буткемп, який нещодавно організовували в Мукачеві, на якому долучили понад 50 молодих людей з усього Закарпаття.

Розкажемо детальніше про декілька вже реалізованих проєктів команд першої хвилі програми UPSHIFT.

Сортуй сміття – покращуй життя (Виноградів)

Такий лозунг обрала команда “Прогресивна молодь” з Виноградова для втілення свого проєкту з сортування сміття в регіоні.

Дівчата розповідають, що ця проблема дуже поширена на Закарпатті, зокрема і в Берегівському районі, тому, власне, й обрали саме таку тематику. На початку, звісно, хотіли говорити про це “на все місто”, оскільки сміття – екологічна катастрофа, яка може призвести до жахливих наслідків. Згодом зрозуміли, що змусити сортувати сміття всіх – справа не проста. Тому розв’язувати проблему почали локально, у Виноградівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8.

“Насправді ми довго думали, як цікаво підійти до вирішення цього питання, адже наша цільова аудиторія – учні, які не завжди розуміють важливість сортування сміття, оскільки ця практика не дуже поширена в Україні. До того ж, втілювати такий задум було непросто через окремі розбіжності думок серед нашої команди та обмежений ресурс, але все ж таки ми дійшли успіху, чому дуже раді”, – коментує учасниця проєкту Леся Сагайдак.

Найперше, що хотіли учасники команд – розповісти учням школи про важливість сортування сміття та дізнатися, чи робили вони це раніше. Як з’ясувалося, такої практики в житті учнів майже не було. Тому дівчата провели невелику лекцію, на якій розповіли здобувачам освіти про те, як правильно варто сортувати сміття, а також зробили акцент на можливих наслідках доброї справи.

Після теоретичної частини відразу ж перейшли до практичної. У межах проєкту дівчата розмістили на території школи сміттєві баки, вироблені з екологічного матеріалу – картону. Кожен з ящиків призначений для різного виду сміття: паперу, ПЕТ-пляшок, а також алюмінієвих бляшанок.

Біля смітників прикріпили листівку з додатковою інформацією про правильне сортування сміття та його відповідне скидання в контейнери. За словами апшифтерів, згодом це дало відповідний результат, оскільки згодом учні з інтересом та відповідальністю почали ставитися до сортування сміття.

Крім цього, учасники команди, вони ж і учні школи, створили шопери для вчителів, вироблені з екологічного матеріалу. Зізнаються, що декорували власноруч. Вчителі зраділи такій ініціативі своїх вихованок, а учасники програми задоволені, що змогли донести важливу сьогодні проблему до малечі.

Подолання перевантаження в школі – покращене ментальне здоров’я (Батівська громада)

Всі ми були учнями, тож пам’ятаємо моменти, коли здавалося, що шкільні завдання не закінчаться. Такої ж думки були і учасники команди, ідеєю яких було зменшити перевантаження в Бакошському ліцеї ім. Івана Франка Батівської селищної громади задля покращення ментального здоров’я. За словами самих учасників проєкту, ця тема виявилася для них болючою, адже кожен вчився в школі та зіштовхувався з цією проблемою.

“Велика кількість занять та завдань – неабиякий виклик для учнів, що може викликати втому, апатію, та навіть депресію, що у свою чергу порушує стан ментального здоров’я. Наша команда впевнена, що більшість учнів колись перебували в такому стані і не знають, як з цим впоратися. UPSHIFT став чудовою можливістю для нас, аби завдяки різним заходам допомогти юнакам, які вплинули на учнів та допомогли впоратися з цією проблемою”, – каже учасниця команди Вероніка Крижановська.

За весь період команда втілювала свої задуми, щоб допомогти учням впоратися із емоційними викликами, які виникли через перевантаження. Вирішили піти цікавим шляхом: організували проєкт під назвою “Файна табір”, який містив декілька етапів. Найперший – “Геловінська ніч”, куди учні прийшли в різноманітних костюмах та знатно повеселилися. Тут грали в різноманітні ігри, які розвивають мислення, знайомилися між собою, а також розповідали, з якими труднощами зіштовхувалися під час навчання. За словами школярів, така практика виявилася дуже корисною, оскільки вечір був своєрідною психологічною перезарядкою. Завдяки однодумцям дівчата та хлопці отримали великий спектр емоцій, який вплинув на фізичний та емоційний стан.

Крім цього, команді вдалося організувати чотириденні тренінги, які присвятили обговоренню теми ментального здоров’я, зокрема в умовах війни. На зустрічах обговорювали, чому важливо піклуватися про нього, як знайти спільну мову з іншими та вміти домовлятися. А ще порушили тему впливу соціальних мереж на ментальне здоров’я, оскільки вони стали не тільки розважальною платформою для підлітків, але й майданчиком, де вони шукають ідеалів. Це невід’ємна частина їхнього світу, але ця експозиція до ідеалізації може зачепити їхнє ментальне здоров’я, викликаючи нові виклики та роздуми.

Важливою складовою проєкту стала й МОРТ-терапія. За словами менторів команди, це практика, яка полягає у втамуванні стресу завдяки обіймах з іграшкою у формі гусака. Як відомо, 15 таких іграшок вже розміщено в рідному ліцеї учасників, і кожен учень чи учениця в стресових ситуаціях чи переживаннях має змогу взяти її і просто обіймати… Як виявилося, це справді дієва річ.

Як зізнаються дівчата, допоки реалізовували свій проєкт, самі відчули втому, але задоволені результатом та тим, що змогли донести свою ідею та допомогти тим, хто дійсно цього потребував.

Молодь в об’єктиві: курс відеозйомки для активної громади (Ясінянська громада)

Погодьтеся, комунікація сьогодні – важливий ресурс для досягнення будь-якого успіху. Такої ж думки одна із команда UPSHIFT, яка обрала тему свого проєкту, пов’язану з відеозйомкою. Як зазначають самі учасники, така ідея виникла через гостру потребу розвитку комунікації регіону. Зробити це вирішили креативно – залучити молодь Ясінянської територіальної громади до участі в житті спільноти крізь плівку відеокамери.

Впродовж реалізації такого роду проєкту провели багато цікавих заходів. Одним із таких стала зустріч з місцевим громадським діячем та підприємцем, на якій він розповів підліткам про роботу громадських організацій, молодіжних просторів та центрів. Крім цього, закцентував увагу на загальній концепції волонтерства, таким чином поглибив знання молоді та посилив зацікавленість до життя громади.

Успіхом команда вважає і дводенний курс з відеозйомки, до якого вдалося залучити відеомейкера та власника організації “One love video production” Богдана Обладана. На курсі підлітки змогли опанувати відеокамеру: вивчили її технічні властивості, розібралися з налаштуванням та навчилися якісно знімати, зокрема й на телефон. Важливою частиною курсу була робота з програмами, в яких можна змонтувати крутий медіапродукт. Завдяки запрошеному гостю молодь дізналася й про найпоширеніші помилки у відеозйомці і навчилася правильно публікувати відео на різних соціальних платформах.

“Ми реалізували все, що хотіли! Це був крутий проєкт, хоча досвід співпраці з UPSHIFT для нас був зовсім новий. Нам особливо сподобалася підготовка до нових заходів для нашої громади, а також співпраця з різними громадськими організаціями. Залучити молодь та зібрати їх в одному місці – ще те завдання, але ми змогли зробити це”, – зазначає учасниця команди Ілона Мількевич.

Проєкт апшифтери вважають успішним, оскільки він познайомив школярів та студентів з життям громади завдяки інтерактиву у вигляді відеокамери та цікавих зустрічей. Це, на думку організаторів, і стало ключем до успішного виконання плану.

Варто зазначити, незабаром стартуватиме набір на третю хвилю програми. Тож стежте за сторінками ГО “Простору молоді”, аби теж ставати частиною великих змін. Бажаємо молоді успіхів та ще більше активних учасників.

Мирослав Лисович, студент відділення журналістики УжНУ, спеціально для Varosh

Фото: особистий архів учасників UPSHIFT