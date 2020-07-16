Сергій та Дзвінка Білоног заснували в Ужгороді “ЕкоБайкер”

Подружня пара – Сергій та Дзвінка Білоног – відкрили в Ужгороді прокат електросамокатів “ЕкоБайкер”. Спершу вони дуже вподобали двоколісних у Словаччині, тож вирішили розвинути в Ужгороді ідею такого транспорту.

Насправді, електросамокати захоплюють світ, це спонукало Сергія із Дзвінкою.

«Піднімаючи популярність руху екотранспортом (електросамокати, велосипеди і т.д.), ми також хочемо впливати на якісні зміни в інфраструктурі міста. Враховуючи компактність Ужгорода, та шкоду, яку автомобілі завдають екосистемі, електросамокати – чи не найкраща можливість пересуватися містом і за швидкістю, і за економністю. Однозначно, йдеться про транспорт близького майбутнього!», – йдеться на фейсбук-сторінці проєкту.

ЕкоБайкер пропонує електросамокати двох марок: популярний і швидкий Xiaomi Mi Scooter Pro та потужний і витривалий Ninebot KickScooter Max G30. Локації ЕкоБайкеру: Боздоський парк, ТЦ “Токіо”, центр Ужгорода. Аби орендувати, замовляйте мінімум за годину до подорожі за номером: 0634601314. При собі треба мати посвідчення особи, вік – 16+.

Тарифи помірні, а для груп із чотирьох осіб – привабливі знижки. Сергій із Дзвінкою готові також підтримати громадські ініціативи та соціальні акції. Ось нещодавно волонтери Закарпатського осередку програми “Будуємо Україну разом” безкоштовно покаталися у рамках нетворкінгу.

Varosh