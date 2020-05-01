Зроби каву вдома – підтримай лікаря: Закарпатські волонтери запустили челендж на підтримку медиків
1 Травня 202021
Закарпатський осередок програми “Будуємо Україну разом” запустила в соцмережах челендж #БУР_чашка для підтримки лікарів.
Правила прості:
Приготуйте вдома улюблений безалкогольний напій, який зазвичай купували в докарантинні часи.
Опублікуйте пост з відео/фото й хештегом #БУР_чашка, передайте челендж трьом друзям. У них є 48 годин, аби відповісти.
Заощаджені гроші, які ви могли витратити на каву за “некарантинних умов”, перекажіть на допомогу медикам.
Надіслати кошти потрібно на цей рахунок — тисніть сюди. У призначенні платежу вкажіть: #БУР_чашка або зазначте свій регіон.
«Далі справа за нами. “Будуємо Україну разом” закупить відповідно до потреб лікарень необхідні їм речі – респіратори, захисні костюми та захисні щитки», – повідомляє Дзвінка Білоног, координаторка волонтерського відділу закарпатського осередку програми “Будуємо Україну разом”.