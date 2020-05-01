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Новини

Зроби каву вдома – підтримай лікаря: Закарпатські волонтери запустили челендж на підтримку медиків

1 Травня 2020 21

Закарпатський осередок програми “Будуємо Україну разом” запустила в соцмережах челендж #БУР_чашка для підтримки лікарів.

Правила прості:

«Далі справа за нами. “Будуємо Україну разом” закупить відповідно до потреб лікарень необхідні їм речі – респіратори, захисні костюми та захисні щитки», – повідомляє Дзвінка Білоног, координаторка волонтерського відділу закарпатського осередку програми “Будуємо Україну разом”.

Прочитайте й цю теплу історію: В Ужгороді лікарям дарують вечері й каву, а підтримати медиків може кожен

Varosh

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# covid-19 # волонтери # коронавірус # ужгород

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