Зроби каву вдома – підтримай лікаря: Закарпатські волонтери запустили челендж на підтримку медиків

Закарпатський осередок програми “Будуємо Україну разом” запустила в соцмережах челендж #БУР_чашка для підтримки лікарів.

Правила прості:

Приготуйте вдома улюблений безалкогольний напій, який зазвичай купували в докарантинні часи.

Опублікуйте пост з відео/фото й хештегом #БУР_чашка, передайте челендж трьом друзям. У них є 48 годин, аби відповісти.

Заощаджені гроші, які ви могли витратити на каву за “некарантинних умов”, перекажіть на допомогу медикам.

Надіслати кошти потрібно на цей рахунок — тисніть сюди. У призначенні платежу вкажіть: #БУР_чашка або зазначте свій регіон.

«Далі справа за нами. “Будуємо Україну разом” закупить відповідно до потреб лікарень необхідні їм речі – респіратори, захисні костюми та захисні щитки», – повідомляє Дзвінка Білоног, координаторка волонтерського відділу закарпатського осередку програми “Будуємо Україну разом”.

Прочитайте й цю теплу історію: В Ужгороді лікарям дарують вечері й каву, а підтримати медиків може кожен

Varosh