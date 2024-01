Про життя під час війни розповідатимуть діти в рамках проєкту “Чути дітей”

Мистецький центр “Кубло” ініціював проєкт “Чути дітей”.А рамках проєкту проведуть короткий курс зі сторітелінгу в Ужгороді для дітей 11-16 років за 4 напрямками: література, візуальне мистецтво, аудіо студії, плейбек- та форум-театр, розповіла Varosh керівниця центру Тетяна Смріга.

Проєкт здійснюють в рамках великого проєкту “Культура допомагає”, мета якого — інтегрувати переміщених осіб до локальних спільнот та усіх українців до нової реальності через культуру і мистецтво.

— Ми всі розуміємо, що в такий важкий і стресовий час культура і мистецтво залишаються ніби збоку, є пряме виживання, але насправді цінність культури і мистецтва зараз зросла як ніколи, — розповіла Тетяна Смріга. — В нашому проєкті діти розповідатимуть свої історії про життя під час війни. Ми хочемо дати дітям простір для висловлення: вони можуть сказати все, що їх турбує чи не турбує, як вони живуть і як почуваються.

“Чути дітей” освітній проєкт, в якому діти отримують базові знання про сторітеллінг у різних формах — це вміння формулювати свою думку, розповісти свою історію так, щоб її почули інші. В кожному напрямку працюватимуть окремі тьютори, фахівці в кожній сфері, які скеровуватимуть та допомагатимуть дітям. Керівниця літературного напрямку — відома закарпатська письменниця Тетяна Літераті, візуального — львівський художник Віктор Лавний, аудіо — викладач Закарпатської академії мистецтв, засновник подкасту «Глибше» Роберт Довганич, плейбек і форум театр буде вести студія з Харкова «Станція Уж». Всі заняття відбуватимуться у супроводі професійного психолога.

— У нас кожен учасник має максимум свободи, але він не залишається наодинці, — пояснила Тетяна. — Ми хочемо, щоб дітей почули як повноцінних учасників життя.

Вкінці проєкту влаштують велику виставку з цих історій. Це буде, по-перше, документування історій дітей, і це, зі слів Тетяни Смріги, є дуже важливим фактором для дорослих, тому що для дітей важливо висловитись, тому що їх не завжди чують, їхні переживання ніби не такі важливі, як наші, дорослі, але це важливо і для дорослих, тому що вони зможуть почути дітей і побачити їх іншими очима. Побачити їхню реальність.

— По-друге, ми робимо це як мистецький проєкт, і ми працюємо з наративом, переосмислюючи його і створюючи новий продукт і мені здається, що такі виставки потрібні і Ужгороду, і Закарпаттю, — всім — такі мистецькі рефлексії і продумані продукти.

По-третє, зі слів Тетяни, проєкт дасть можливість спілкуватися: дітей між собою, дорослих з дітьми та дорослих. Заплановано, що в проєкті візьме участь 100-120 дітей — максимально по 30 дітей по кожному напрямку.

Зареєструватися та отримати більш детальну інформацію можна за посиланням.

Це міжнародний проект, в якому беруть участь також організації зі Словаччини — Education for Equality and Ecology та Боснії і Герцеговини — Human in Action Bosna and Herzegovina. Партнери діляться з командою проекту своїм досвідом переживання і документації війни на Балканах, роботи з дітьми та дорослими, опрацювання пам’яті й травм, інтеграції переміщених осіб.

Проєкт реалізовується за фінансової підтримки програмою «Culture Helps / Культура допомагає», яка імплементується Інша Освіта / Insha Osvita спільно з zusa за підтримки Європейського Союзу.

