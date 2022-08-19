Музика, комікси, кава, спорт: ужгородець Роберт Довганич записує подкасти про закарпатське сьогодення

“Глибше” — це не поверхневий подкаст про закарпатське сьогодення. Виходить щопонеділка і готує його викладач Закарпатської академії мистецтв Роберт Довганич. Наразі доступні 5 випусків, гості — ужгородці, захоплені музикою, вихованням, кавою, коміксами чи кіно.

— В кожному епізоді я більше фокусуюсь не на особистості, а на якійсь конкретній темі, — розповів Роберт Довганич. — Перший випуск був з ужгородським діджеєм Fallen Fox, ми говорили про музику, вечірки в Ужгороді, як вони розвивалися і що з ними зараз. Ми говоримо, поринаючи глибше в контекст теми, це дискусія, а не інтерв’ю. З Артемом Варгаліонком говорили про комікси. Артем отримав від компанії Marvel ліцензію на друк коміксів. І перший ліцензований комікс тепер виходить друком, він сам його адаптовував, робив переклад українською. В Артема є магазин коміксів в Ужгороді і він займається дистрибуцією коміксів і настільних ігор.

Днями Роберт записав взаємний подкаст з Мариною Гутлебет і говорили з нею про подкастинг. Задумали свого роду кросовер: Роберт записує випуск з Мариною, а Марина — з Робертом. Гостями Роберта стали також Олександр Маріаш, професійний футбольний арбітр Назарій Дьордь, професійний ростер Олександр Єфремов.

Малюнки зі співрозмовниками малює ужгородський художник-ілюстратор Володимир Беринець, автор першого закарпатського коміксу “Рись. Початок”. Після випуску гість отримує свій портрет від Володимира та Роберта.

Подкаст “Про Про” від ужгородки Марини Демидової:

“Поки є війна, то й теми про неї на часі”

Загалом подкасти “Глибше” виходитимуть упродовж пів року, розповів Роберт. Потім, в кожному наступному сезоні він змінюватиме формат, зосереджуючись на різних речах. “Глибше” на всіх платформах: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Mixcloud, Soundcloud, Deezer та Amazon.

— “Глибше” — це продукт, орієнтований повністю на нашу локальну аудиторію, але я не виключаю, що гостем стане хтось незакарпатець. Але я зосереджуюсь в першу чергу на ужгородцях і акцентуюсь на культурних моментах, lifestile.

Varosh

Фото надані Робертом Довганичем

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