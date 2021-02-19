Про замки та мистецтво, про каву та сир: 12 привабливих відео про Закарпаття

Нещодавно на Суспільному завершили показ проєкту “Земля, наближена до неба” – 12 випусків про туристичну привабливість Закарпаття. Цей телепроєкт є однією із 34 програм, які у 2019 році відібрали в конкурсі ідей “Створюй із Суспільним“.

Ведучий – Михайло Данканич. У кожному відео він мандрує Закарпаттям і розкриває найкращі практики області та спростовує її стереотипи. Кожна серія – про певний аспект – про замки та дерев’яні церкви, арт-об’єкти та фотозони, про цілющі води та фауну, активний та піший відпочинок, про кулінарію та власне сир, про каву і вино. Герої – експерти у своїх сферах.

Про замки

Про дерев’яні церкви

Про арт-об’єкти

Про фотозони

Про цілющі води

Про фауну

Про активний відпочинок

Про піший туризм

Про кулінарію

Про сир

Про каву

Про вино

Varosh

Головне фото: скрін із відео про каву