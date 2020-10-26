Маршрут “Дорога вина та смаку Закарпаття”: Як за кілька днів побачити туристичне Закарпаття по-новому

19-21 жовтня на Закарпатті, в межах проєкту “Світ Карпатських Розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат”, відбувся ознайомчий триденний тур для блогерів, журналістів та туроператорів туристичним маршрутом “Дорога вина та смаку Закарпаття”. Це еногастрономічна мандрівка, яка поєднує знайомство з місцевою культурою, тутешню традиційну кухню, крафтові продукти від локальних виробників, а також самобутні атракції та екскурсії. Цей тематичний, насичений і якісно продуманий маршрут потенційно залучить не тільки закарпатських туристів та з усієї України, а й закордонних. Тим паче, у першому турі взяли участь туроператори, які найбільше працюють з іноземними туристами. У подорож поїхали і блогери та журналісти, які популяризуватимуть карпатську культуру для своєї аудиторії.

Важливі тексти до теми:

Михайло Данканич, директор АРР “Закарпаття”, яке організовувало тур для туроператорів та блогерів, розповідає про концепцію подорожі. Агентство спільно із партнерами з України та Польщі працює над проєктом “Світ Карпатських Розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат”. Він втілюється у рамках Програми транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”. І в межах цього проєкту 19-21 жовтня відбулася промопоїздка “Дорогою вина та смаку Закарпаття”.

«Ми довго обирали локації для того, аби показати учасникам найкраще, що є на Закарпатті, а тоді дізналися про вже сформований маршрут “Дорога вина та смаку” і вирішили показати саме його. Для цього звернулися до Громадської спілки і спільними зусиллями організували все. Важливо, що досить багато учасників – це туроператори, які зазвичай залучають в Україну іноземного туриста. Це круто, адже тепер вони знатимуть, що на Закарпаття можна привезти групу іноземних туристів, і їм є що показати, адже наш край надзвичайно привабливий та багатий як з культурної, так і з туристичної точки зору», – мовить Михайло Данканич.

За його словами, акцент подорожі, звісно, на кулінарії та культурі. Гості дегустували місцеві крафтові смаколики, куштували традиційні страви, знайомилися з територіями, де збережені традиції виготовлення локального продукту, як-от буйволина ферма, сироварні, природні локації, тощо. Водночас відбувалися атракції, наприклад, на винограднику організували змагання зі збору винограду, його чавлення. У програмі також – урбанізм, історія – прогулянка Береговом, похід до Хустського замку, нічна екскурсія мукачівським замком Паланком. Такий тур – це і закарпатське SPA – купання в термальних джерелах. У маршруті охоплено фактично все Закарпаття. Що більше днів, то більше місцин, історій, смаків, розваг.

Ph: Сергій Гудак

Маршрут “Дорога вина та смаку Закарпаття” важливий для промоції закарпатського туризму і локального крафтового виробництва. Його втілює однойменна Громадська спілка “Дорога вина та смаку Закарпаття”. А ознайомчу поїздку організувало Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва “Закарпаття” Закарпатської обласної ради.

«Туроператорам важлива саме цілісна Дорога, адже жодна локація, яка б цікава вона не була, не може запропонувати настільки велику програму для гостя, аби він спеціально їхав на неї з іншого регіону чи з-за кордону. Дорога ж – це низка перевірених і якісних об’єктів, які діють як єдине ціле, об’єднані спільною програмою, комунікують і працюють, щоби в комплексі дати найкращі враження для туристів, які отримують можливість гарно відпочити, пізнаючи нове. У підсумку є спільний різноманітний, смачний і цікавий маршрут, готовий до прийому гостей, водночас, доволі гнучкий, такий, що може мати різні конфігурації залежно від побажань туроператорів і туристів», – розповідає Анатолій Полосков, голова Громадської спілки “Дорога вина та смаку Закарпаття”.

Така мандрівка спонукатиме туристів приїздити на Закарпаття не на день-два, а щонайменше на три, або й тиждень. Адже Дорога вина та смаку Закарпаття – це безліч ідей та форматів відпочинку в регіоні. І, що важливо, це розвиток ніші еногастрономічного туризму.

«Наша задача – залучити якнайбільше туристів на Закарпаття завдяки створенню якісної послуги, Дороги вина та смаку Закарпаття як туристичного продукту. Еногастрономічний туризм, “туризм про вино і кухню” – це світовий тренд. Міжнародний еногастрономічний турист, який здійснює мандрівки з метою куштувати локальні вина і продукти, знайомитися з особливими виробництвами, є якісним і вдумливим гостем. За статистикою, такий гість витрачає під час мандрівки в середньому чотири рази більше, ніж інші, так звані “масові” туристи», – зазначає А. Полосков.

У проєкті беруть участь ті туристичні об’єкти, готелі й ресторани, які відповідають вимогам про легальність, комфорт і безпеку для гостей.

“Дорога вина та смаку Закарпаття” – готовий продукт для туроператорів, з яким вони покажуть гостям області топові принади. Це нова, свіжа, крута нагода, спонука, інспірація, аби відкрити Закарпаття для інших. Спеціалісти з туризму вже одержали друковані карти маршруту, а незабаром він з’явиться на відповідному сайті.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Сергій Гудак