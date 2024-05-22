Прапор з подякою та підписами бійців отримали учні ліцею в Ужгороді

Прапор із підписами бійців 33-ї окремої механізованої бригади та подякою за активне волонтерство отримали учні ужгородського ліцею №3. Його вручили учням та керівництву школи волонтери Руху підтримки закарпатських військових.

— Учні майже увесь навчальний рік щосуботи допомагають нам волонтерити, вони закривають зміни в одному з гіпермаркетів і зібрали вже на купу дронів, — пояснили волонтери. — Це єдина школа у місті, яка волонтерила увесь навчальний рік: вони ходять до нас на зміни, роблять у школі окопні свічки, ходять класами плести маскувальні сітки у ПАДІЮН.

Волонтери Руху підтримки співпрацюють з багатьма батальйонами та бригадами, надсилаючи їм дрони. Під час волонтерських змін ужгородці збирають кошти на комплектуючі для дронів-камікадзе, які надсилають закарпатським військовим. Шлють час від часу й світлини з волонтерського життя. Волонтер Володимир Суран котрогось разу надіслав воїнам 33-ї бригади фото учнів, які волонтерили в одному із супермаркетів і це фото, зі слів чоловіка, дуже розчулило командування. Відтак, вони вирішили подякувати дітям за таку активну позицію.

З грудня 2023 року до 21 травня цього року діти зі волонтерські зміни зібрали пів мільйона гривень, за які команда фахівців виготовила приблизно 30 дронів.

Подарунок — підписаний воїнами прапор — став справжньою несподіванкою для учнів. На зустріч зі школярами волонтери принесли дрони, на яких діти могли поставити свої підписи, а ще — вручили школі свого роду “волонтерський Оскар” — маленького іграшкового ведмедика на знак вдячності і відзнаки за активну позицію та волонтерство.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових

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