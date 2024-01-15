14 тисяч на комплектуючі для дронів за 2 години зібрали ужгородські школярі

Понад 14 тисяч гривень на комплектуючі для дронів зібрали діти за 2 години волонтерства у двох “Епіцентрах” в Ужгороді. Цього вистачить, аби придбати деталі для одного дрона камікадзе, — написала волонтерка Руху підтримки закарпатських військових Вікторія Жуйко-Сабо.

— Десь із вересня ми з дітьми волонтеримо кожну суботу і неділю в обох “Епіцентрах”, просто просимо відвідувачів донатити на різні актуальні потреби, — розповіла вона Varosh. — Минулого року під час волонтерства ми зібрали 705 тисяч гривень і опублікували в Фейсбуці детальний список, на що їх витратили.

Діти активно волонтерять, особливо, зі слів волонтерки, діти з 3-ї школи — щоразу приходять і закривають собою по кілька змін.

“Нам не треба казати, які ми круті, нам не треба дякувати, ми це і так знаємо. Нам треба допомогти стати разом з нами, закрити собою якісь зміни, бо майже увесь час скринька стоїть сама на столику і в неї ніхто нічого не кидає. Нам треба усім спільними зусиллями закривати волонтерські зміни, бо військовим потрібні дрони”, — написала Вікторія.

Нагадаємо, щодня на волонтерські зміни в супермаркетах Ужгорода шукають волонтерів, список зі змінами регулярно з’являється на сторінці Руху підтримки закарпатських військових.

Varosh,

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